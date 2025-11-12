நாகப்பட்டினம்

நாகூா் கந்தூரி விழாவுக்கு 100 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக கும்பகோணம் கோட்ட நிா்வாக மேலாளா் க. தசரதன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: நாகூா் தா்கா கந்தூரி விழா நவ.21-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சந்தனக் கூடு விழா நவ.30-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. விழாவில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பொதுமக்கள் பங்கேற்கவுள்ளனா். இதையடுத்து விழாவையொட்டி, நவ.21 முதல் டிச.1-ஆம் தேதி வரை சென்னை, திருச்சி, கரூா், புதுக்கோட்டை, மதுரை, சிதம்பரம், ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூா், கும்பகோணம் ஆகிய ஊா்களிலிருந்தும், நாகை-நாகூா் மற்றும் காரைக்கால்-நாகூா் வழித்தடங்களில், தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் கும்பகோணம் கோட்டம் சாா்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன. எனவே, பொதுமக்கள் இந்த பேருந்து சேவையை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.

