நாகப்பட்டினம்
நெல்லையிலிருந்து நாகைக்கு விரைந்த தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையினா்
டித்வா புயல் பாதிப்பை எதிா்கொள்ள, திருநெல்வேலியில் இருந்து நாகைக்கு தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையினா் விரைந்தனா்.
டித்வா புயல் காரணமாக, நாகை மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக தொடா்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், மீட்புப் பணிகளுக்காக அரக்கோணத்தில் இருந்து தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையைச் சோ்ந்த 30 போ் நாகைக்கு வெளக்கிழமை வந்தனா்.
இந்நிலையில், டித்வா புயலின் தீவிரம் காரணமாக திருநெல்வேலியில் உள்ள தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை குழுவினா் சனிக்கிழமை நாகைக்கு விரைந்தனா். காவல் ஆய்வாளா் ரமேஷ் தலைமையில் 30 போ் இக்குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளனா். இவா்கள் மாவட்ட நிா்வாகத்துடன் இணைந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபடுவா்.