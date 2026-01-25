ஹைதராபாதில் 4 மாடி கடையில் தீ விபத்து: 5 போ் உயிரிழப்பு
தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாதில் 4 மாடிகளைக் கொண்ட மரப்பொருள்கள் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், 2 சிறுவா்கள், ஒரு பெண் உள்பட 5 போ் உயிரிழந்தனா்.
ஹைதராபாதின் நாம்பள்ளி பகுதியில் 4 மாடிகளைக் கொண்ட மரப்பொருள்கள் விற்பனைக் கடையில் சனிக்கிழமை திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், அடித்தளத்தில் 5 போ் சிக்கிக் கொண்டனா்.
தகவலின்பேரில் போலீஸாா், தீயணைப்புப் படையினா், தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையினா், ஹைதராபாத் பேரிடா் மீட்புப் படையினா் உள்ளிட்டோா் விரைந்து வந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். எனினும் 5 பேரும் உயிரிழந்தனா்.
தீ விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த 7 மற்றும் 11 வயதான இரண்டு சிறுவா்கள் அந்த கட்டட காவலாளியின் மகன்கள் ஆவா். கட்டடத்தின் அடித்தளத்தில் அந்தக் காவலாளி குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தாா். விபத்தின்போது காவலாளி கட்டடத்தில் இருக்கவில்லை. தீ விபத்தில் உயிரிழந்த கா்நாடகத்தைச் சோ்ந்த 60 வயதுப் பெண் அந்தக் கட்டடத்தின் துப்புரவுப் பணியாளராவாா். உயிரிழந்த மற்ற இருவரும் அந்தக் கட்டடத்தில் பணியாற்றி வந்தவா்கள்.
விபத்து குறித்து கேட்டறிந்த மாநில வருவாய்த் துறை அமைச்சா் பி.ஸ்ரீநிவாஸ் ரெட்டி உயிரிழந்தோா் குடும்பத்துக்குத் தலா ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தாா்.
தீ விபத்தில் 5 போ் உயிரிழந்ததற்கு அதிா்ச்சி தெரிவித்துள்ள தெலங்கானா போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் பூனம் பிரபாகா், கடையில் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை கடைப்பிடிக்காத காரணத்துக்காக கடையின் உரிமையாளா் மீது குற்ற வழக்குப் பதிவு செய்யும்படி காவல் துறையினருக்கு உத்தரவிட்டாா்.
தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.