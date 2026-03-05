வடக்கு தில்லியின் சதாா் பஜாா் பகுதியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதைத் தொடா்ந்து பல மாடி கட்டடத்தில் இருந்து 6 போ் மீட்கப்பட்டதாக தில்லி தீயணைப்பு சேவை அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: புதன்கிழமை மாலை 4.38 மணிக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது, பாரா டூட்டி சௌக் அருகே பஹதுா்கா் சாலையில் அமைந்துள்ள கட்டடத்தின் மேல் மாடியில் உள்ள ஒரு தற்காலிக தகரக் கொட்டகையில் இருந்து இயங்கும் பொம்மை கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக தெரிய வந்தது. பிகாரைச் சோ்ந்த துா்கேலி ஷா்மா என்ற ஷாகா் (60) மற்றும் ராம்பிரவேஷ் ரே (46) ஆகியோரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன. அவா்கள் கட்டடத்தில் தொழிலாளா்களாக இருந்தனா், அங்கு வளையல்கள், பொம்மைகள் மற்றும் பணப்பைகளை விற்கும் பல கடைகளும் உள்ளன.
கட்டடத்தின் மேல் மாடியில் வசிக்கும் மற்ற 6 தொழிலாளா்கள் மீட்கப்பட்டனா்.
எரிந்த உடல்களை டி. எஃப். எஸ் அதிகாரிகள் தங்களுக்குக் காட்ட வேண்டும் என்று கோரி உள்ளூா்வாசிகள் கல் வீசத் தொடங்கினா் கல் வீசியதில் அரசு வாகனத்தின் கண்ணாடி சேதமடைந்தது. அழைப்பு வந்தவுடன் 25 தீயணைப்பு வண்டிகள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. வியாழக்கிழமை அதிகாலை 3.20 மணியளவில் தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது என்றாா் அவா்.
இது குறித்து தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: தகவல் கிடைத்ததும் சதாா் பஜாா் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் துறையினா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயணைப்பு படையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். கட்டடத்திற்குள் பலா் சிக்கியிருப்பதாக முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிய வந்தது. அருகிலுள்ள கட்டடம் மற்றும் அருகிலுள்ள மசூதி வழியாக அணுகலைப் பயன்படுத்தி, பணியாளா்கள் 6 பேரை வளாகத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக மீட்க முடிந்தது.
மீட்பு நடவடிக்கையின் போது நான்கு மையப்படுத்தப்பட்ட விபத்து மற்றும் உடனடி சேவைகள் (சிஏடி) ஆம்புலன்ஸ்களும் அந்த இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டது. உடல்கள் சுப்சி மண்டி பிரேத பரிசோதனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. தீ விபத்துக்கான சரியான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை, மேலும் தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வகத்தின் (எஃப். எஸ். எல்) குழு அந்த இடத்தை ஆய்வு செய்துள்ளது.
சதாா் பஜாா் காவல் நிலையத்தில் பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா (பி. என். எஸ்) இன் பிரிவுகள் 287 (தீ அல்லது எரியக்கூடிய விஷயம் தொடா்பாக அலட்சியமான நடத்தை) மற்றும் 106 (1) (அலட்சியத்தால் மரணத்தை ஏற்படுத்துதல்) ஆகியவற்றின் கீழ் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.
