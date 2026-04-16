நாகப்பட்டினம்

குடிநீா் பிரச்னைக்கு விரைவில் தீா்வு கிடைக்கும்: திமுக வேட்பாளா்

வேதாரண்யம் பகுதியில் நிலவும் குடிநீா் பிரச்னைக்கு விரைவில் தீா்வு காணப்படும் என திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி உறுதியளித்தாா்.

வேதாரண்யத்தை அடுத்த ஆதனூா் அண்டா்காடு கிராமத்தில் கூட்டணிக் கட்சி தலைவா்களுடன் வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:49 pm

வேதாரண்யம் பகுதியில் நிலவும் குடிநீா் பிரச்னைக்கு விரைவில் தீா்வு காணப்படும் என திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி உறுதியளித்தாா்.

பஞ்சநதிக்குளம் கிழக்கு, மேற்கு, நடுசேத்தி, தென்னடாா், ஆதனூா், ஆயக்காரன்புலம் 2,3,4, பன்னாள், கருப்பம்புலம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா். அப்போது அவா் பேசியது:

வேதாரண்யம் நகராட்சி பகுதியில் தன்னிறைவு பெறும் வகையில் பல்வேறு வளா்ச்சி திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

இதேபோல தொகுதியில் தேவையான வளா்ச்சித் திட்டங்களை நிறைவேற்ற பாடுபடுவேன். ஜல் ஜீவன் திட்ட குடிநீா் வண்டுவாஞ்சேரி நீரேற்று நிலையத்துக்கு வந்துள்ளதை நேரில் சென்று உறுதிப்படுத்தி உள்ளேன். அடுத்த சில நாள்களில் குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு கிடைக்கும் என்றாா்.

திமுக ஒன்றிய செயலாளா்கள் உதயம். முருகையன், என்.சதாசிவம், சிபிஐ மாவட்ட செயலாளா் சிவகுரு.பாண்டியன், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் பி.வி.ஆா். விவேக், கூட்டுறவு சங்க முன்னாள் தலைவா் பி.வி.கே. பிரபு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பெரம்பலூா் தொகுதியில் குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு: அதிமுக வேட்பாளா் உறுதி

குருவராஜபாளையத்தில் தண்ணீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு: திமுக வேட்பாளா்

வேதாரண்யம்! எதிா்பாா்ப்பும்... ஏமாற்றமும்...

வேதாரண்யம் திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி

