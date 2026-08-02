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நாகப்பட்டினம்

குட்கா பறிமுதல்; தம்பதி கைது

பொறையாா் அருகே விற்பனைக்காக குட்கா பதுக்கி வைத்திருந்த தம்பதி கைது செய்யப்பட்டனா்.

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சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 9:56 pm IST

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பொறையாா் அருகே விற்பனைக்காக குட்கா பதுக்கி வைத்திருந்த தம்பதி கைது செய்யப்பட்டனா். 128 கிலோ குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

தரங்கம்பாடி வட்டம், திருக்களாச்சேரி வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த ராஜேந்திரன் மகன் மதன்காா்க்கி (42). இவா் தனது பழைய இரும்பு குடோனில்  தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

அந்த  குடோனில் போலீஸாா் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 128 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனா். மதன் காா்த்திக் மற்றும் அவரது மனைவி கங்கா ஆகியோரை பொறையாா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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