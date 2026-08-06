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நாகப்பட்டினம்

திருக்கடையூா் கோயிலில் ஆடிப்பூர விழா கொடியேற்றம்

திருக்கடையூா் ஸ்ரீஅபிராமி உடனாகிய ஸ்ரீஅமிா்தகடேஸ்வரா் கோயிலில் ஆடிப்பூர விழாவை முன்னிட்டு புதன்கிழமை கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

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Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 5:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருக்கடையூா் ஸ்ரீஅபிராமி உடனாகிய ஸ்ரீஅமிா்தகடேஸ்வரா் கோயிலில் ஆடிப்பூர விழாவை  முன்னிட்டு புதன்கிழமை கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

புகழ்பெற்ற இக்கோயிலில் நிகழாண்டு ஆடிப்பூர விழா கொடியேற்றத்தை தொடா்ந்து, அபிராமி அம்மன் பல வண்ண மலா்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு தீபாராதனை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து,9-ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியாக ஆக. 13-ஆம் தேதி தேரோட்டம், ஆக. 14-ஆம் தேதி அபிராமி அம்பாள் அமிா்த புஷ்கரணியில் தீா்த்தவாரி நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

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