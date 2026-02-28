Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
நாகப்பட்டினம்

கெண்டை மீன் வளா்ப்பு தொழில்நுட்ப பயிற்சி

கெண்டை மீன் வளா்ப்பு தொழில்நுட்ப பயிற்சி

News image
சிக்கல் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெற்ற பயிற்சியில் இலவசமாக வழங்கப்பட்ட மீன் குஞ்சுகளை பெற்றுக் கொள்ளும் விவசாயிகள்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:57 pm

Syndication

சிக்கல் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில், நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள பட்டியலின விவசாயிகளுக்கு கெண்டை மீன் வளா்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த ஒரு நாள் பயிற்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் வி. செந்தில்குமாா், பயிற்சியை துவக்கி வைத்து, கெண்டை மீன் வளா்ப்பு, ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு, வருமான உயா்வு மற்றும் நீா்வளத்தின் நிலைத்த பயன்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக தெரிவித்தாா். மேலும், விவசாயிகள் தங்கள் பண்ணைகள் மற்றும் சிறிய நீா்நிலைகளை பயன்படுத்தி அறிவியல் முறையில் மீன் வளா்ப்பு செய்து கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட வேண்டும் என ஊக்குவித்தாா்.

பயிற்சியை தொழில்நுட்ப வல்லுநா் (மீன்வள விரிவாக்கம்) ஹினோ பொ்னாண்டோ ஒருங்கினைத்தாா். அவா் கெண்டை மீன் வளா்ப்பின் முக்கிய தொழில்நுட்பங்களான குளம் தயாரித்தல் மற்றும் மீன் குஞ்சுகளை இருப்பு செய்வதற்கு முன் மேற்கொள்ள வேண்டிய மேலாண்மை முறைகள், இயற்கை உணவுகளை அதிகரிக்கும் உரமிடும் முறைகள், தரமான மீன் குஞ்சுகள் தோ்வு, தீவன மேலாண்மை, பொதுவான மீன் நோய்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் ஆகியவை பற்றி எடுத்துரைத்தாா்.

பயிற்சியில் பங்கேற்ற விவசாயிகளுக்கு கெண்டை மீன் குஞ்சுகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. மீன் குஞ்சுகளை சரியான இருப்பு அடா்த்தியில் விடுதல், அவற்றை சூழ்நிலைக்கு ஒத்திசைவாக்கும் முறைகள் மற்றும் இருப்பிற்கு பின்னா் மேற்கொள்ள வேண்டிய பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணா்வு அளிக்கப்பட்டது.

மீன் பதன தொழில்நுட்ப வல்லுநா் முனைவா் மதிவாணன் மற்றும் சுமாா் 20 விவசாயிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் ரிசா்வ் வங்கி அதிகாரி ஆய்வு

வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் ரிசா்வ் வங்கி அதிகாரி ஆய்வு

வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் சிறுதானியங்கள் கண்காட்சி

வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் சிறுதானியங்கள் கண்காட்சி

வேளாண் விஞ்ஞானிகளுடன் விவசாயிகள் கலந்துரையாடல்

வேளாண் விஞ்ஞானிகளுடன் விவசாயிகள் கலந்துரையாடல்

வேளாண் கல்லூரி மாணவிகள் ஊரகப் பயிற்சி

வேளாண் கல்லூரி மாணவிகள் ஊரகப் பயிற்சி

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு