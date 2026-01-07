நாகப்பட்டினம்
வாய்க்காலில் விழுந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு
செம்பனாா்கோவில் அருகே வாய்க்காலில் இளைஞா் உயிரிழந்து கிடந்தாா்.
குளிச்சாறு பகுதி வாய்க்காலில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு இளைஞா் உடல் கிடந்தது தொடா்பாக செம்பனாா் கோவில் போலீஸாருக்குத் தகவல் கிடைத்தது.
உயிரிழந்தவா் குளிச்சாறு இடையான் தோப்புத் தெருவைச் சோ்ந்த அன்பழகன் மகன் ராமச்சந்திரன் (30) என்பது தெரிய வந்தது. குடிபோதையில் வாய்க்காலில் விழுந்து அவா் இறந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.