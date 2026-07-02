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நாகப்பட்டினம்

ஆபத்து காத்த ஐயனாா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

தரங்கம்பாடி அருகே எருக்கட்டாஞ்சேரி கிராமத்தில் உள்ள ஆபத்து காத்த ஐயனாா் கோயில் கும்பாபிஷேகம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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எருக்கட்டாஞ்சேரி ஆபத்து காத்த ஐயனாா் கோயிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகம்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 7:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தரங்கம்பாடி அருகே எருக்கட்டாஞ்சேரி கிராமத்தில் உள்ள ஆபத்து காத்த ஐயனாா் கோயில் கும்பாபிஷேகம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

தரங்கம்பாடி அருகே உள்ள எருக்கட்டாஞ்சேரியில் உள்ள ஆபத்து காத்த ஐயனாா் கோயிலில் 23 ஆண்டுகள் பிறகு கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு திருப்பணிகள் நடைபெற்றன. இதைத்தொடா்ந்து கடந்த 29- ஆம் தேதி யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்கப்பட்டு, புதன்கிழமை நான்காம் கால யாக பூஜைகள் முடிவடைந்தது. தொடா்ந்து பூா்ணாஹூதி, மகாதீபாராதனை நடைபெற்றது. பின்னா், கோயில் விமான கலசங்களில் புனித நீா் வாா்க்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.தொடா்ந்து பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. சுற்றுப்புற பகுதிகளைச் சோ்ந்த திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா். ஏற்பாடுகளை  மருளாளிகள், விழாக் குழுவினா் மற்றும் கிராம மக்கள் செய்திருந்தனா்.

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