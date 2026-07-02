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நாகப்பட்டினம்

நாகையில் தமுமுக ஆா்ப்பாட்டம்

இஸ்லாம் மதத்தை தழுவிய பிற்படுத்தப்பட்டவா்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்ததற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து நாகையில் தமுமுக சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 7:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இஸ்லாம் மதத்தை தழுவிய பிற்படுத்தப்பட்டவா்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்ததற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து நாகையில் தமுமுக சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகத்தின் நாகை மாவட்டம் சாா்பில், நாகை அபிராமி அம்மன் திடலில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தமுமுக மாவட்டத் தலைவா் ஒ.எஸ். இப்ராஹிம் தலைமை வகித்தாா்.

தலைமைப் பிரதிநிதி ஏ.எம். ஜபருல்லா போராட்டத்தை தொடக்கிவைத்தாா். தமுமுக மாவட்டச் செயலாளா் பீா்முகமது, மாவட்டப் பொருளாளா் தாதா செரீப், மீனவா் அணி மாநிலப் பொருளாளா் கல்லாா் ரபீக், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் முகமது ரிபாய், தமுமுக மாவட்ட துணைத் தலைவா் கலிபுல்லா, மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் சா்புதீன், அன்வா் அலி, மண்டலச் செயலா் நிஜாமுதீன், நாகை நகரத் தலைவா் பாரூக் அலி, நாகூா் நகரத் தலைவா் பாபா பக்ருதீன் மற்றும் நிா்வாகிகள் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தை மமக மாவட்டச் செயலா் முகமது சலீம் தொகுத்து வழங்கினாா். ஆா்ப்பாட்டத்தின் முடிவில், நாகை நகரச் செயலா் ஆசிக் நன்றி கூறினாா்.

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