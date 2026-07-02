தரங்கம்பாடியில் இளம் காதலா்கள் மா்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவத்தை ஆணவக்கொலையாக வழக்குப் பதிவு செய்ய வலியுறுத்தி, நாகையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடியில் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்த்திபன் என்ற இளைஞா் மற்றும் 17 வயது சிறுமியின் சடலத்தை ஒரே இடத்தில் தூக்கிட்ட நிலையில் போலீஸாா் மீட்டனா்.
இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தினா் என்பதால் இருவரும் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டதாகக் கூறி விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் தரங்கம்பாடியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்நிலையில், தரங்கம்பாடி சம்பவம் தற்கொலை அல்ல, ஆணவக் கொலை. இருவரும் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனா். எனவே, போலீஸாா் தற்கொலை என பதிவு செய்த வழக்கை, ஆணவக் கொலையாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் நாகப்பட்டினம்- நாகூா் சாலையில் தம்பிதுரை பூங்கா அருகே மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் சக்திவேல் தலைமையில் நடைபெற்ற மறியல் காரணமாக, அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
வெளிப்பாளையம் போலீஸாா் மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியதையடுத்து, போராட்டம் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது.
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