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நாகப்பட்டினம்

ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு: 1670 போ் எழுதினா்

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கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாகை மாவட்டத்தில் 7 மையங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஆசிரியா்களுக்கான தாள் 2 தகுதித் தோ்வில் 1,670 ஆசிரியா்கள் பங்கேற்று எழுதினா்.

ஆசிரியா் தோ்வு வாரியத்தால் நிகழ் கல்வியாண்டில் அனைத்து வகையான பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கான ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு தாள் -1 சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதைத்தொடா்ந்து தாள் 2- க்கான தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

நாகை மாவட்டத்தில் ஜெயா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி, நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, புனித அந்தோணியாா் மேல்நிலைப்பள்ளி, நாகூா் கௌதியா அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளி, கிரசன்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, மாடா்ன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, நடராஜன் தமயந்தி மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய 7 தோ்வு மையங்களில் இந்த தோ்வு நடைபெற்றது.

1,740 ஆசிரியா்கள் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், 1,640 போ் மட்டுமே தோ்வில் பங்கேற்றனா். விண்ணப்பித்திருந்தவா்களில் 70 போ் தோ்வு எழுத வரவில்லை. மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் பறக்கும் படை உறுப்பினா்கள் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா்.

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