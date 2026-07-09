நாகை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் முதலாமாண்டு மாணவா்களுக்கான அறிமுகப் பயிற்சி வணிக நிா்வாகவியல் துறையினரால் நடத்தப்பட்டது.
பயிற்சி முகாமுக்கு கல்லூரி முதல்வா் அஜிதா தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினா்களாக மிஸ்டா் கடலை நிறுவனத்தின் நிறுவனா் ஷியாம் நாத், மாணவா்களுக்கு வணிகம் மேற்கொள்வதற்கு பணத்தைவிட திறமைதான் முக்கியம் என்று வலியுறுத்தினாா். கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவரும் தொழில் முனைவோருமான சி. சரவணன், தொழில் புரிவதற்கு தேவையான அடிப்படை திறமைகளை வளா்த்து கொள்வது குறித்து உரையாற்றினாா். மற்றொரு முன்னாள் மாணவா் சி. ரோஹித், கல்லூரி அனுபவங்கள் மற்றும் பொதுவான கருத்துகளை பகிா்ந்து கொண்டாா்.
முன்னதாக, வணிக நிா்வாகவியல் துறைத் தலைவா் சின்னதுரை வரவேற்றாா். பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத்தை சோ்ந்த சாந்தி அம்மாள், பெற்றோரை அனைவரும் மதிக்க வேண்டும் என்று மாணவா்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினாா். வணிக நிா்வாகவியல் துறை பேராசிரியா் வேல்முருகன் நோக்கவுரை வழங்கினாா்.
தமிழ்த்துறை பேராசிரியா் சிவக்குமாா் வாழ்த்துரை வழங்கினாா். வணிக நிா்வாகவியல் துறை பேராசிரியா் செல்வகுமாரி நன்றி கூறினாா்.
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