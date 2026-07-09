கள்ளிமேடு காளியம்மன் கோயிலில் தீ தடுப்பு ஒத்திகை புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தலைஞாயிறு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையத்திற்குள்பட்ட எல்லைப் பகுதியில் பயிற்சி நடத்தப்பட்டது (படம்).
தீ விபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள், தீ அணைக்கும் கருவிகளை சரியாக பயன்படுத்தும் முறைகள், அவசர கால வெளியேற்ற திட்டம் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக விளக்கப்பட்டது.
தீ விபத்து ஏற்பட்டது போல் காட்சிப்படுத்தி, தீயணைப்பு வீரா்கள் துரிதமாக செயல்பட்டு தீயைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை செயல்விளக்கமாக கற்றுக் கொடுத்தனா்.
இந்த நிகழ்வில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலையம் தலைஞாயிறு சாா்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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