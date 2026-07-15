நாகையில் வாடிக்கையாளா்களின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ.10.62 லட்சம் மோசடி செய்தததாக வங்கி துணை மேலாளா் மீது குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், தென்கலம் புதூா் வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் விக்ரம் கண்ணா. இவா், பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் நாகை கிளை துணை மேலாளராக கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 3-ஆம் தேதி முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 24-ஆம் தேதி வரை பணியாற்றினாா்.
இவா் பணியாற்றிய காலத்தில், வங்கி வாடிக்கையாளா்கள் 5 பேரின் சேமிப்புக் கணக்கில் ரூ. 4.06 ஆயிரம், 5 பேரின் கல்விக் கடன் ரூ. 3. 71 லட்சம், வங்கி பாா்க்கிங் கணக்கில் ரூ. 1.40 லட்சம், 14 பேரின் வங்கிக் கணக்கின் இருப்புத் தொகையை, வாடிக்கையாளா்கள் அனுமதி இல்லாமல் பல்வேறு வகைகளில் என ரூ.10. 62 லட்சம் மோசடி செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து நாகை கிளை முதன்மை மேலாளா் செந்தில்குமாா் நாகை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் விக்ரம் கண்ணா மீது வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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