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நாகப்பட்டினம்

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் இருவா் கைது

நாகை மாவட்டத்தில் தொடா் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த இருவரை போலீஸாா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:13 am IST

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நாகை மாவட்டத்தில் தொடா் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த இருவரை போலீஸாா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

நாகை நாகநாதா் மேலவீதியைச் சோ்ந்த ராமு மகன் ராகுல் (23). இவா் சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் நாகை அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனா். இதேபோல், நாகை மருந்து கொத்தளரோடு அமராவதி காலனியைச் சோ்ந்த துரைப்பாண்டி மகன் சிவா (34). இவா் தொடா்ந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் பல்வேறு குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாக, நாகை நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனா்.

இதையடுத்து ராகுல் மற்றும் சிவா மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கேழ்கா் சுப்ரமண்ய பாலச்சந்திரா, மாவட்ட ஆட்சியா் பிரவீன்குமாருக்கு பரிந்துரை செய்தாா். இதையடுத்து ஆட்சியா் பிரவீன்குமாா், ராகுல் மற்றும் சிவா ஆகியோா் மீது குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டதையடுத்து, இருவரும் குண்டா் தடுப்புச்சட்டத்தின்கீழ் வியாழக்கிழமை கைது செய்து கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

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