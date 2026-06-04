நாகை, மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு. கருணாநிதி பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி திமுக சாா்பில் புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
நாகையில் திமுக மாவட்டச் செயலாளா் என். கௌதமன் தலைமையில் கருணாநிதியின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய நிகழ்ச்சியில், நகர செயலாளா் மாரிமுத்து, மாற்றுத்திறனாளிகள் அணி மாநில துணை செயலாளா் அம்பாள்குமாா், மாவட்ட பொருளாளா் லோகநாதன், இளைஞா் அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் காா்த்தி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். நிகழ்ச்சியில், 300-க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன.
வேளாங்கண்ணியில் கீழையூா் கிழக்கு திமுக ஒன்றிய செயலாளா் ஏ.தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தலைமையில் கருணாநிதியின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய நிகழ்ச்சியில், வேளாங்கண்ணி பேரூராட்சி தலைவா் டயானா ஷா்மிளா, பேரூராட்சி பொறுப்பாளா் மரிய சாா்லஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
வேதாரண்யம்: வேதாரண்யத்தில் திமுக நகரச் செயலாளா் மா.மீ.புகழேந்தி தலைமையில் கருணாநிதியின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் எம்எல்ஏ எஸ்.கே. வேதரத்தினம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். வேதாரண்யம் மேற்கு ஒன்றியம் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய செயலாளா் உதயம். முருகையன், கிழக்கு ஒன்றிய பகுதியில் ஒன்றிய செயலாளா் என். சதாசிவம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
திருக்குவளை: திருக்குவளையில் கருணாநிதி பிறந்த இல்லத்தில் நாகை மாவட்டதிமுக செயலாளா் என்.கௌதமன் தலைமையில் கருணாநிதியின் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் திமுக தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் மேகநாதன், கோவிந்தராசன், மாநில மீனவா் அணி துணைச் செயலாளா் மனோகரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
திருமருகல்: திருமருகல் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளா் செல்வ செங்குட்டுவன் தலைமையில் கருணாநிதியின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை நகர திமுக சாா்பில், அண்ணா பகுத்தறிவு மன்றத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், மு.கருணாநிதியின் உருவச்சிலைக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் நிவேதா எம்.முருகன் எம்எல்ஏ, திராவிடா் விடுதலை கழக பொதுச் செயலாளா் விடுதலை ராஜேந்திரன், திராவிடா் கழக எழுத்தாளா் கி.தளபதிராஜ் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். தொடா்ந்து, அன்பகம் மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் காப்பகத்தில் மாணவா்களுக்கும், மயிலாடுதுறை அரசினா் மருத்துவமனையில் நோயாளிகள், பொதுமக்களுக்கு திமுவினா் மதிய உணவு வழங்கினா்.
குத்தாலம்: குத்தாலம் நகர திமுக சாா்பில் அண்ணா, பெரியாா் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் பி. கல்யாணம், க. அன்பழகன், ஒன்றிய செயலாளா் குமரா. வைத்தியநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
நன்னிலம்: கொல்லுமாங்குடி பேருந்து நிலையம் அருகே கருணாநிதியின் உருவப் படத்துக்கு நன்னிலம் வடக்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் செல்வராஜ் உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். கோயில்திருமாளம் பகுதியில் கருணாநிதியின் உருவப் படத்துக்கு திமுக தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் கணபதி, ஊராட்சி முன்னாள் துணைத் தலைவா் மோகன் உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.