Dinamani
வேலூர் மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை நைஜீரியாவில் போதைப்பொருள் கடத்திய இந்தியர்கள் கப்பலுடன் சிறைபிடிப்பு! ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் அபராதம்! மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியுடன் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சந்திப்பு இந்தியாவுக்கு எதிராக இரண்டாவது அதிவேக சதம்; ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் சாதனை! அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே 24 மணி நேரத்திற்குள் அமைதி ஒப்பந்தம்: பாக். பிரதமர் தகவல்! துபை-அகமதாபாத் விமான ஸ்பீக்கரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2.7 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்! மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கும் தவெக அரசு: எடப்பாடி பழனிசாமி ராணுவ தலைமைத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் நியமனம்!
/
நாகப்பட்டினம்

மீன்பிடித் தடைக்காலம் நிறைவு: கடலுக்குச் செல்ல தயாராகும் மீனவா்கள்

மீன்பிடித் தடைக்காலம் நிறைவு: கடலுக்குச் செல்ல தயாராகும் மீனவா்கள்

News image

கோப்புப்படம்

Updated On :14 ஜூன் 2026, 12:27 am IST

Syndication

மீன்பிடித் தடைக்காலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு (ஜூன் 14) நிறைவுக்கு வருவதையடுத்து, கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் செல்ல நாகை மாவட்ட விசைப்படகு மீனவா்கள் தயாராகி வருகின்றனா்.

மீன்களின் இனப்பெருக்க காலத்தை கருத்தில்கொண்டு, சென்னை காசிமேடு முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதம் 14-ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் ஜூன் மாதம் 14-ஆம் தேதி நள்ளிரவு வரை 61 நாட்கள் மீன்பிடி தடைக்காலம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. தடைக்காலத்தில் விசைப்படகுகள் கடலுக்குச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டு, ஃபைபா் படகுகள் மட்டும் குறிப்பிட்ட தொலைவு சென்று மீன்பிடிக்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

நாகை மாவட்டத்தில் ஏப்ரல் மாதம் 14-ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் 61 நாட்கள் மீன்பிடித் தடைக்காலம் தொடங்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை ( ஜூன் 14) நள்ளிரவுடன் நிறைவு பெறுகிறது.

நாகை மாவட்டத்தில் மீன்பிடித் தடைக்காலத்தில் நாகூா் முதல் கோடியக்கரை வரையிலான 21 மீனவ கிராமங்களில் கரைப் பகுதியில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில், மீன்பிடி உபகரணங்கள், உணவுப் பொருட்கள், டீசல், ஐஸ் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்றும் பணியில் மீனவா்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா்.

இதைத்தொடா்ந்து, திங்கள்கிழமை அதிகாலையில் படகுகளுக்கு பூஜை போட்டுவிட்டு, விசைப்படகுகளில் ஆழ்கடலுக்குள் செல்ல தயாராக உள்ளனா். இரண்டு மாத தடைக்காலத்துக்குப் பின்னா் ஆழ்கடலுக்குள் செல்வதால், மீன்கள் அதிகளவில் கிடைக்கும் என மீனவா்கள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

மீன்பிடி தடைக்காலம் இன்று நிறைவு: ராமேசுவரத்தில் நாளை கடலுக்குள் செல்ல தயாரான விசைப்படகுகள்

மீன்பிடி தடைக்காலம் இன்று நிறைவு: ராமேசுவரத்தில் நாளை கடலுக்குள் செல்ல தயாரான விசைப்படகுகள்

மீன்பிடி தடைக்காலம் நாளை நிறைவு: கடலுக்குச் செல்ல தயாராகும் விசைப்படகு மீனவா்கள்

மீன்பிடி தடைக்காலம் நாளை நிறைவு: கடலுக்குச் செல்ல தயாராகும் விசைப்படகு மீனவா்கள்

கடலுக்குள் செல்ல தயாராகும் விசைப்படகு மீனவா்கள்

கடலுக்குள் செல்ல தயாராகும் விசைப்படகு மீனவா்கள்

விசைப்படகுகளை சீரமைக்கும் பணியில் மீனவா்கள் மும்முரம்

விசைப்படகுகளை சீரமைக்கும் பணியில் மீனவா்கள் மும்முரம்

விடியோக்கள்

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!