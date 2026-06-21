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நாகப்பட்டினம்

அந்தோணியாா் ஆலய தோ் பவனி

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புனித அந்தோணியாா் ஆலய சப்பர பவனி. - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருமருகல் அருகே மத்தியக்குடி அந்தோணியாா் ஆலய தோ் பவனி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த ஆலய தோ்த்திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜூன் 19-ஆம் தேதி நாகூா் பங்குத்தந்தை சேவியா் நத்தானியேல் திருக்கொடி புனிதம் செய்தாா். தொடா்ந்து கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

ஜூன் 20-ஆம் தேதி திருப்பலி நிறைவேற்றப்பட்டு திருத்தோ் பவனி நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, ஞாயிற்றுகிழமை திருக்கொடி இறக்கப்பட்டது.

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