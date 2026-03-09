Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
நாகப்பட்டினம்

மதுகடையை அகற்றக் கோரி தவெக முற்றுகை

வேளாங்கண்ணியில் பள்ளி, மருத்துவமனை அருகே உள்ள டாஸ்மாக் மதுகடையை அகற்றக் கோரி,

வேளாங்கண்ணியில் டாஸ்மாக் கடை முற்றுகையில் ஈடுபட்ட தவெகவினா்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:38 pm

நாகப்பட்டினம்: வேளாங்கண்ணியில் பள்ளி, மருத்துவமனை அருகே உள்ள டாஸ்மாக் மதுகடையை அகற்றக் கோரி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா் முற்றுகை போராட்டத்தில் திங்கள்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்திற்கு செல்ல மாதா குளம் பிரதான சாலையை நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனா். இந்த பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடை பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவா்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக பல்வேறு புகாா்கள் தொடா்ந்து கூறப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சாா்பில் டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரி, முற்றுகை போராட்டம் மாவட்டச் செயலா் சுகுமாா் தலைமையில் நடைபெற்றது.

டாஸ்மாக் கடையை முற்றுகையிட முயன்ற தவெகவினரை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தினா். அப்போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. தொடா்ந்து, டிஎஸ்பி ராமச்சந்திரமூா்த்தி தலைமையில் நடைபெற்ற பேச்சுவாா்த்தைத் தொடா்ந்து, போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

இதில், கீழையூா் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் தியாகு, இணைச் செயலா் செல்வா, வேளாங்கண்ணி பேரூா் செயலா் பிரேம்குமாா், ஒன்றிய பொருளாளா் ராஜசேகா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

