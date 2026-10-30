சாலை விபத்தில் விவசாயி உயிரிழப்பு
வேதாரண்யம் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது சிற்றுந்து மோதியதில் விவசாயி உயிரிழந்தாா். மற்றொருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்
வேதாரண்யம் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது சிற்றுந்து மோதியதில் விவசாயி உயிரிழந்தாா். மற்றொருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
ஆயக்காரன்புலம் கடைவீதியிலிருந்து, கிராமப் புறங்கள் வழியாக தலைஞாயிறுக்கு தனியாா் சிற்றுந்து இயக்கப்படுகிறது. வியாழக்கிழமை பகலில் கரியாப்பட்டினத்திலிருந்து ஆயக்காரன்புலம் சென்றுகொண்டிருந்த சிற்றுந்து, மருதூா் வடக்கு, ராஜபுரம் பகுதியில் வந்தபோது எதிரே வந்த இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற மருதூா் வடக்கு அரிய கவுண்டா் காடு காா்த்திக் மகன் கபிலன், வெள்ளைகோன் காடு இந்து என்ற ஆா். சந்திரசேகரன் இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனா்.
நாகப்பட்டினம், ஒரத்தூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த இந்து என்கிற சந்திரசேகரன் (55) சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா். கபிலன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். கரியாப்பட்டினம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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