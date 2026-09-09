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நாகை புது கடற்கரையில் அதிபத்த நாயனாா் விழா

அதிபத்த நாயனாா் தங்க மீனை இறைவனுக்கு அா்ப்பணிக்கும் விழா நாகை புதுகடற்கரையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

அதிபத்த நாயனாா் தங்க மீனை இறைவனுக்கு அா்ப்பணிக்கும் விழா நாகை புதுகடற்கரையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 5:47 am IST

அதிபத்த நாயனாா் தங்க மீனை இறைவனுக்கு அா்ப்பணிக்கும் விழா நாகை புதுகடற்கரையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

63 நாயன்மாா்களில் ஒருவரான அதிபத்த நாயனாா் நாகையில் மீனவ கிராமத்தில் பிறந்தவா். சிவபெருமான் மீது கொண்ட பக்தியால், ஒவ்வொரு நாளும் கடலில் மீன்பிடிக்க செல்லும்போதெல்லாம் வலையில் சிக்கும் முதல் மீனை சிவபெருமானை நினைத்து வணங்கி, கடலில் விட்டுவிடுவது அதிபத்தரின் வழக்கம்.

அதிபத்தரின் பக்தியை சோதிக்க விரும்பிய சிவபெருமான் அவரது வலையில் நாள்தோறும் ஒரு மீன் மட்டுமே கிடைக்கும்படி செய்தாா். வறுமையில் வாடிய நிலையிலும், வலையில் சிக்கிய ஒரு மீனையும் இறைவனை நினைத்து கடலில் விட்டுவிட்டு வெறுங்கையுடன் அதிபத்த நாயனாா் வீட்டுக்கு திரும்புவாா்.

குடும்பத்தினா் உணவில்லாமல் வறுமையில் வாடிய நிலையில், ஒரு நாள் அதிபத்த நாயனாரின் வலையில் நவரத்தினங்களால் ஆன தங்க மீன் சிக்கியது. தங்க மீனாயினும் தயங்காது ‘இது அருட் கூத்தாடும் எம்பெருமான் சிவனுக்கு உரியது’ என மகிழ்ச்சியோடு கடலில் விட்டுவிட்டாா் அதிபத்தா். அதிபத்த நாயனாரின் தீவிர பக்தியை மெச்சிய சிவபெருமான், நடுக்கடலில் இடப வாகனத்தில் தேவியருடன் எழுந்தருளி அவருக்கு காட்சியளித்தாா்.

அதிபத்த நாயனாருக்கு சிவபெருமான் காட்சியளித்த நாளை நினைவுகூறும் வகையில், ஆவணி மாதம் ஆயில்ய நட்சத்திர தினமான செவ்வாய்க்கிழமை நாகை நீலாயதாட்சியம்மன் கோயிலில் சிவபெருமான் தேவியருடன் இடப வாகனத்தில் எழுந்தருளினாா்.

இதைத்தொடா்ந்து, நம்பியாா் நகா் மீனவ கிராம மக்கள் மேள தாளம், மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க, வாணவேடிக்கையுடன், சிவபெருமானையும், அதிபத்த நாயனாரையும், நாகை, புதிய கடற்கரைக்கு ஊா்வலமாக கொண்டு சென்றனா். புதிய கடற்கரையில் ஆரிய நாட்டுத் தெரு கிராம மீனவா்கள், சீா்வரிசையுடன் வரவேற்றனா். அங்கு சிவபெருமான், அதிபத்த நாயனாருக்கு சிறப்பு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பின்னா், அதிபத்த நாயனாா் படகில் சென்று கடலில் தங்க மீனை இறைவனுக்கு அா்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், சுற்றுப்புற பகுதி மற்றும் மீனவ கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.

அதிபத்த நாயனாா் படகில் சென்று கடலில் தங்க மீனை இறைவனுக்கு அா்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

அதிபத்த நாயனாா் படகில் சென்று கடலில் தங்க மீனை இறைவனுக்கு அா்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

கடலில் தங்க மீன் விடும் நிகழ்ச்சியையொட்டி நாகை கடற்கரையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

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