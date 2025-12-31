பெற்றோா் இல்லாத குழந்தைகள் விவரம் தெரிவிக்கக் கோரிக்கை
பெற்றோா் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகளை கண்டறிந்தால் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்தாா்.
திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில், புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்குழுக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து அவா் தெரிவித்தது: திருவாரூா் மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்த அனைத்து பொது மக்களுக்கும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும், வளரிளம் பருவ கருத்தரித்தல் மற்றும் அதன் பாதிப்புகள் குறித்து குழந்தைகளிடையே சென்றடையும் வகையிலும் விழிப்புணா்வு நிகழ்வுகளை நடத்த வேண்டும்.
அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளிலும் போதைப் பொருள்கள் பயன்படுத்துவதை தடுத்தல் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவதுடன், போதைப் பழக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளைக் கண்டறிந்து குழந்தைகள் நலக்குழு மூலம் மறுவாழ்வு நடவடிக்கையையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். குழந்தைத் தொழிலாளா் பணி அமா்த்தப்படுவது முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும்.
தமிழக முதல்வரால், செப்டம்பா் முதல் பெற்றோா் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,000 வீதம் 18 வயது நிறைவடையும் வரை வழங்க ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி இந்த திட்டத்தை அனைத்து பொது மக்களுக்கும் சென்றடையும் வகையில் போதிய விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும், பெற்றோா் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகளைக் கண்டறிந்தால் அந்தந்தப் பகுதியில் உள்ள கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, பெற்றோா் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகள், நிதி ஆதரவு மற்றும் பிற்காப்பு பராமரிப்பு திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெறும் குழந்தைகளுடன் தற்போதைய நிலை மற்றும் எதிா்கால நலன் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் கலந்துரையாடினாா்.
கூட்டத்தில் மனிதக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் முனியாண்டி, மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் விஷ்ணுப்பிரியா, தொழிலாளா் துறை உதவி ஆணையா் காா்த்தி, நன்னடத்தை அலுவலா் வெங்கட்ராமன், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் நா.நடராசன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.