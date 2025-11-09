நன்னிலம் தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அறிமுகம்
நன்னிலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம், குடவாசலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் 2026 சட்டப்பேரவை தோ்தலுக்கான தொகுதி வேட்பாளா்கள் தமிழகம் முழுவதும் அறிவிக்கப்பட்டு, வேட்பாளா் அறிமுக கூட்டமும் அந்தந்த தொகுதியில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நன்னிலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி கட்சி வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் மணி செந்தில் தலைமையில் குடவாசலில் நடைபெற்றது.
நிகழ்வில் மாநில பொருளாளா் பாரதிசெல்வன், நன்னிலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளராக தேன்மொழி திலீப்குமாரை அறிமுகப்படுத்தினாா். தொடா்ந்து, இந்த தோ்தலில் பணியாற்றுவது, வெற்றிக்கு பாடுபடுவது குறித்து நிா்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
மேலும், பூதலூரில் எதிா்வரும் சனிக்கிழமை நடைபெறும் தண்ணீா் மாநாட்டில் சோழமண்டலத்தில் இருக்கும் 18 தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களை கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் அறிமுகப்படுத்துவாா் எனவும் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நிகழ்வில், மாநில நிா்வாகிகள் சபேசன், தமிழ்வாணன் உள்ளிட்ட கட்சியின் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.