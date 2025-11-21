கனமழை எச்சரிக்கை: தயாா் நிலையில் இருக்க அனைத்துத்துறை அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
திருவாரூா் மாவட்டத்திற்கு கனமழை அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டிருப்பதால், அனைத்துத்துறை அலுவலா்களும் தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் தெரிவித்திருப்பது:
திருவாரூா் மாவட்டத்தில், நவம்பா் 26-ஆம் தேதி வரை கனமழை மற்றும் மிகக் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதனால், அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும், தத்தமது தலைமையிடங்களில் தங்கி பணிபுரிய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா். மேலும், மழை பாதிப்பை எதிா்கொள்ளும் வகையில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் பேரிடா் மேலாண்மைப் பிரிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறை 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டு வருகிறது. 04366-226623 என்ற தொலைபேசி எண், 04366-1077 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண், 90439 89192, 93456 40279 ஆகிய கைப்பேசி எண்களிலும் தொடா்பு கொண்டு, பாதிப்பு குறித்து தெரிவிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் மொத்தம் 176 பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டு, தொடா்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள், கிராம உதவியாளா்கள் மற்றும் ஊராட்சி செயலா்கள் சம்பந்தப்பட்ட கிராமங்களில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கிராம அளவில் மழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை உடனுக்குடன் தொடா்புடைய அலுவலா்களுக்கு தெரிவித்து சரிசெய்ய ஏதுவாக அனைத்து கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் தலைமையிடத்தில் தங்கி இருக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, வட்ட அளவிலான பல்வேறு பேரிடா் கண்காணிப்புக் குழுவினரும் தலைமையிடத்தில் தங்கியிருக்கின்றனா்.
மின்கம்பம் மற்றும் கம்பிகளில் ஏற்படும் சேதங்கள் மற்றும் மின் துண்டிப்பு ஆகியவற்றை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய ஏதுவாக தேவையான மின்வாரிய பணியாளா்கள் தயாா் நிலையில் உள்ளனா். தேவையான மின்கம்பங்கள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களும் தயாா்நிலையில் உள்ளன. ஆறுகள் மற்றும் ஏரி, குளங்களில் நீா்வரத்து மற்றும் கொள்ளளவு கண்காணிக்கப்படுகிறது.
தேவையான மணல் மூட்டைகள் உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை உபகரணங்கள் தயாா் நிலையில் உள்ளன. கனமழையால் சாலையோர மரங்கள் விழுந்தால், வெட்டி அப்புறப்படுத்த நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மழையால் ஏற்படும் நோய்களைத் தடுக்க தேவையான இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஆபத்தான நீா்நிலை அருகில் பொதுமக்கள் செல்லாமல் இருக்க காவல்துறை ரோந்து பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். நியாயவிலைக் கடைகளில் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருள்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்கவும், பால் பொருள்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தெருக்களில் கனமழை காரணமாக, தண்ணீா் மற்றும் குப்பைகள் தேங்காமலிருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக மீனவா்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம். அத்துடன், பொதுமக்களும் கனமழையின் போது தத்தமது வீடுகளில் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றாா்.