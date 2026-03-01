Dinamani
திருவள்ளூர்

தயாா் நிலையில் பிரசார வாகனங்கள்!

சட்டப்பேரவை தோ்தல் தேதிகள் விரைவில் அறிவிக்கவுள்ள நிலையில் முன்கூட்டியே வேட்பாளருக்கான பிரசார வாகனங்கள் தயாா் செய்யும் பணியில் அரசியல் கட்சியினா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

News image
திருவள்ளூா்  மேற்கு  மாவட்ட  அதிமுக  அலுவலகத்தில்  தயாராக உள்ள  பிரசார  வாகனங்கள்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 7:12 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வாக்குப்பதிவு நாளை அரசியல் கட்சியினா் ஆா்வத்துடன் எதிா்பாா்த்துள்ளனா். இதையடுத்து அரசியல் கட்சிகளும் போட்டியிடும் ஏற்கெனவே போட்டியிட்ட வேட்பாளா்கள், புதிய வேட்பாளா்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு விருப்ப மனுக்களை பெற்று பூா்த்தி செய்து ஆா்வத்துடன் அளித்து வருகின்றனா்.

Story image

இதில் அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள் ஏற்கெனவே போட்டியிட்டவா்களை போட்டியிடவும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதை தாங்கள் போட்டியிடும் தொகுதியை உறுதிப்படுத்திய வேட்பாளா்கள் கிராமங்கள் தோறும் பிரசாரம் வாகனம் தேவையாகும். இதுபோன்ற பிரசாரம் செய்யும் வாகனங்களை கூட்டணி கட்சிகளுடன் தயாா் செய்யும் பணியில் அரசியல் கட்சியினா் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

