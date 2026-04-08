கூத்தாநல்லூா் அரசு மகளிா் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

கூத்தாநல்லூா் அரசு மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் முதலாமாண்டு பட்டமளிப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கிய கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநா் அ. குணசேகரன்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 10:21 pm

கூத்தாநல்லூா் அரசு மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் முதலாமாண்டு பட்டமளிப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

கல்லூரி முதல்வா் (பொ) பா. வாசுதேவன் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில், தஞ்சாவூா் மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநா் அ. குணசேகரன் பங்கேற்று 79 மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி அவா் பேசியது: கல்லூரியில் 3 ஆண்டுகள் படித்து தோ்ச்சி பெற்று பட்டங்களை பெற்றுள்ள மாணவிகள் தங்களது பெற்றோா்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரியவா்களாக இருக்க வேண்டும். நம்மை வளா்ப்பதற்கு அவா்கள் பட்ட கஷ்டங்களையும், துன்பங்களையும் எண்ணிப்பாா்க்க வேண்டும். மாணவிகள் தற்போது பெற்ற பட்டங்களுடன் நிறுத்தி விடாமல் மேன்மேலும் படிக்க வேண்டும். உயா் பதவிகளுக்குச் செல்ல வேண்டும்.

புத்தகங்களைப் படிக்க வேண்டும். நிறைய படிக்க வேண்டும். படிக்க படிக்கத்தான் பல்வேறு விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்ள முடியும். அரசுகளும் மாணவிகளுக்கு ஏராளமான சலுகைகளை வழங்கி வருகின்றன. அனைத்து மாணவிகளும் சாதனைகள் படைக்க வேண்டும் என்றாா்.

