கொடிக்கம்பம் நடும் பனியில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

உயிரிழந்த விக்னேஸ்வரன்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 6:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருத்துறைப்பூண்டியில் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரசார நிகழ்ச்சிக்காக கொடிக்கம்பம் நடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இளைஞா் மின்சாரம் பாய்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் க. மாரிமுத்துவை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்ய, துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திருத்துறைப்பூண்டிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகை தந்தாா்.

முன்னதாக, துணை முதல்வரை வரவேற்க, வேதாரண்யம் வட்டம் தகட்டூா் அரியகவுண்டா் காட்டைச் சோ்ந்த பன்னீா்செல்வம் மகன் விக்னேஸ்வரன் (22) கொடிக்கம்பம் நடும் பணியில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக கொடிக் கம்பம் மின் கம்பியில் உரசியதில், மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே விக்னேஸ்வரன் உயிரிழந்தாா். திருத்துறைப்பூண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

தமிழகத்தின் சாம்பியன் எப்போதும் திமுகதான்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

தமிழகத்தின் சாம்பியன் எப்போதும் திமுகதான்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று ஈரோடு வருகை!

துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று ஈரோடு வருகை!

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு