உள்ளாட்சி ஊழியா்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்
நீடாமங்கலம் ஒன்றியத்தில் ஊராட்சிகளில் மேல்நிலை நீா்தேக்கத் தொட்டி இயக்குபவா்களுக்கு பல மாத ஊதியம் நிலுவையில் உள்ளதை கண்டித்தும், , தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு அரசு அறிவித்தபடி ஊதியம் வழங்காததை கண்டித்தும், தூய்மைக் காவலா் , கணினி இயக்குபவா் , டெங்கு கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளா்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்காத தமிழக அரசை கண்டித்தும் தொடா் காத்திருப்பு போராட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
நீடாமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தின் முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு திருவாரூா் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி உள்ளாட்சித்துறை ஊழியா்கள் சங்கம் ஒன்றிய செயலாளா் எம் .எஸ். மகேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். சங்க நிா்வாகிகள் ஆா் .சண்முகபபிரபு ,பி.வசந்தி கே .முனியாண்டி ,எம் .முரளி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா் .
சிஐடியு மாவட்ட செயலாளா் எம்.கே. என். அனிபா சிறப்புரையாற்றினாா். சிஐடியு மாநிலக்குழு உறுப்பினா் ஆா். மாலதி, மாவட்ட தலைவா் (உள்ளாட்சி ) எஸ். காமராஜ், மாவட்ட பொருளாளா் ஜி. ரெகுபதி உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.