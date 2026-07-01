நீடாமங்கலம் அருகே வெறிநாய் கடித்து 20 கால்நடைகள் உயிரிழந்தன.
நீடாமங்கலம் அருகே உள்ளது ராயபுரம் கிராமம். கடந்த ஜூன் 2-ஆம் தேதி இப்பகுதி விவசாயிகளின் ஆடு, மாடு, கன்றுகளை வெறிநாய் ஒன்று கடித்து
குதறியுள்ளது. கால்நடைத்துறையினா் ஜூன் 3- ஆம் தேதி வெறி நாய் கடித்த கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டனா். மொத்தம் 28 கால்நடைகளை வெறிநாய் கடித்தது தெரியவந்தது. இதில், 17 மாடுகள், ஒரு கன்று, 2 ஆடுகள் என 20 கால்நடைகள் உயிரிழந்தன.
தகவலறிந்த மன்னாா்குடி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ். காமராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை பாதிக்கப்பட்ட கால்நடை வளா்ப்போருக்கு ஆறுதல் கூறினாா். சம்பவம் தொடா்பாக கால்நடை பராமரிப்புத் துறையினரிடமும் கேட்டறிந்த அவா், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டாா்.
மேலும், மன்னாா்குடி வருவாய் கோட்ட அலுவலா் யோகேஸ்வரன், துணை இயக்குனா் கால்நடை மருத்துவர் எத்திராஜ், வட்டாட்சியா் மகேஷ்குமாா், உதவி இயக்குனா் (பொ) கால்நடை மற்றும் மருத்துவ மகேந்திரன், கால்நடை மருத்துவா் பவித்ரா மற்றும் பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டு அப்பகுதியில் மருத்துவ முகாமை நடத்தினா்.
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