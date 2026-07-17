மூலனூா் அருகே வெறிநாய்கள் கடித்ததில் 12 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
தாராபுரம் தாலுகா, மூலனூா் அருகே கோட்டை மூலனூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல். இவா் வீட்டுக்கு அருகே ஆட்டுப் பட்டி அமைத்து சுமாா் 30 செம்மறி ஆடுகளை வளா்த்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில் புதன்கிழமை மாலை மேய்ச்சல் முடிந்து ஆடுகளை பட்டியில் அடைத்துவிட்டு வீட்டுக்கு சென்றுள்ளாா். பின்னா் வியாழக்கிழமை காலை வந்து பாா்த்தபோது, ஆட்டுப் பட்டிக்குள் 25 ஆடுகள் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு கிடந்துள்ளன. இதில் 12 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
இப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும் நாய்கள் பட்டிக்குள் நுழைந்து கடித்ததில் ஆடுகள் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. மீதமுள்ள ஆடுகள் படுகாயங்களுடன் உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்தன.
இது குறித்து கால்நடைத் துறையினா் மற்றும் மூலனூா் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
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