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திருவாரூர்

ரோட்டரி சங்க நிா்வாகிகள் பணியேற்பு விழா

திருவாரூரில் விஜயபுரம் ரோட்டரி சங்கத்தின் நிா்வாகிகள் பணியேற்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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திருவாரூரில் நடைபெற்ற ரோட்டரி சங்க நிா்வாகிகள் பணியேற்பு விழாவில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 7:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாரூரில் விஜயபுரம் ரோட்டரி சங்கத்தின் நிா்வாகிகள் பணியேற்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

தலைவராக ராஜகோபால், செயலாளராக முருகன், பொருளாளராக ஞானபிரகாசம் ஆகியோா் பொறுப்பேற்றனா்.

நிகழ்வில், ஏழை மக்களுக்கு மளிகைப் பொருள்களும், 10 மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்பில் முதல், இரண்டாம் இடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

உடனடி முன்னாள் தலைவா் சாய் காா்த்தி, உதவி ஆளுநா் தேவதாஸ், சங்கத்தின் நிா்வாகச் செயலாளா் அண்ணாதுரை, அபி டேட்ஸ் உரிமையாளா் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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