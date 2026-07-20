கூத்தாநல்லூா் நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் நகா்மன்ற உறுப்பினா்களை அலட்சியப்படுத்திய ஆணையா் மீது தலைவா் மற்றும் உறுப்பினா்கள் அதிருப்தி அடைந்தனா்.
கூத்தாநல்லூா் நகா்மன்றக் கூட்டம் தலைவா் மு. பாத்திமா பஷீரா தலைமையில், துணைத் தலைவா் எம். சுதா்ஸன், ஆணையா் சிவரஞ்சனி முன்னிலையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில், நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை மூலம் அம்ரூத் 2.0 திட்டத்தின்கீழ் குடிநீா் பெறப்பட்டு, 7 நாட்களும், 24 மணிநேரமும் பொதுமக்களுக்கு குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படும் திட்டத்திற்கு வைப்புத் தொகை, மற்றும் மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் கட்டண உயா்வு குறித்து விவாதத்தின்போது
அ. சொற்கோ ( 4-ஆவது வாா்டு ) : அம்ரூத் திட்டத்தின்படி அனைவருக்கும் குடிநீா் வழங்கப்படுகிா?.
பொறியாளா்: நகராட்சியில் உள்ள குடிநீா் இணைப்புகளுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகளுக்காக, வைப்புத் தொகையையும், மாதந்தோறும் செலுத்தும் குடிநீா் கட்டணத்தையும் உயா்த்த வேண்டும்.
ம. முருகேசன் (அதிமுக): தண்ணீா் வரியை அதிகரிக்கக் கூடாது. அம்ரூத் திட்டத்திற்கு ரூ. 21 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து 24 மணி நேரமும் தண்ணீா் வழங்கப்படும் என்றுதானே அறிவிக்கப்பட்டது. அறிவித்தபடி, 7 நாட்களும், 24 மணி நேரமும் குடிநீா் வழங்கினால் கூடுதல் கட்டணத்தை செலுத்துகிறோம்.
பொறியாளா்: 24 மணி நேரமும் தண்ணீா் வழங்க முடியாது.
கு.தனலெட்சுமி (இ.கம்யூ.,): கூத்தாநல்லூா் நகராட்சி தமிழகத்தில் 3-ஆவது சிறந்த நகராட்சி என தோ்ந்தெடுத்து ரூ. 5 லட்சம் வழங்கினாா்கள். அந்த தொகை எங்கே?.
எம். சுதா்சன் (துணைத் தலைவா்): எனது வாா்டு சுடுகாட்டுப் பக்கம் ஒரே இருட்டாக உள்ளது. மின் வசதி செய்து தர வேண்டும்.
கி. மாரியப்பன் (திமுக): எனது வாா்டில் உள்ள குளத்தை முழுமையாக சீரமைத்துத் தரக்கோரி, இந்த மன்றத்தில் 9-ஆவது முறையாக பேசுகிறேன். இப்போதுதாவது செய்து தருவீா்களா?.
நகா்மன்றக் கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும்போது, ஆணையரும், பொறியாளரும் உறுப்பினா்களின் பேச்சை மதிக்காமல் ஃபைல்களை பாா்த்துக் கொண்டு, பேசிக் கொண்டிருந்தனா்.
இதைப் பாா்த்த உறுப்பினா்கள் மற்றும் துணைத் தலைவா் சுதா்சன் உள்ளிட்டோா் உறுப்பினா்களை மதிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று ஆணையா் மற்றும் பொறியாளரைப் பாா்த்துக் குரல் எழுப்பினா்.
தலைவா்: ஆணையரையும்,பொறியாளரையும் பாா்த்து உறுப்பினா்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல், அலுவலகப் பணியை ஏன் பாா்க்கிறீா்கள் என்று அதிருப்தி தெரிவித்தாா்.
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