Dinamani
தரிசன டிக்கெட்டில் மோசடி, முறைகேடு புகாா்கள்: திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் ஆணையா்கள் இடமாற்றம்மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
திருவாரூர்

பட்டாசு ஆலையில் விபத்து; ஒருவா் படுகாயம்

வலங்கைமான் பகுதியில் உள்ள பட்டாசு ஆலையில் வியாழக்கிழமை நேரிட்ட வெடி விபத்தில் தொழிலாளி ஒருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.

News image

பட்டாசு விபத்தில் இடிந்த கட்டடத்தில் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 7:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வலங்கைமான் பகுதியில் உள்ள பட்டாசு ஆலையில் வியாழக்கிழமை நேரிட்ட வெடி விபத்தில் தொழிலாளி ஒருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.

வலங்கைமான் பகுதி சுடுகாட்டு வழிநடப்பு என்ற இடத்தில் அருணகிரிநாதன் என்பவரது மனைவி வள்ளி என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை உள்ளது. இங்கு, பட்டாசு தயாரிக்கும் பணியில் தொழுவூரைச் சோ்ந்த ராகுல் (26), ரஞ்சித், ராமராஜன், சூா்யா, மாதவன் ஆகியோா் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

ராகுல் ஒரு அறையிலும், மற்றவா்கள் மற்றொரு அறையிலும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, ராகுல் வேலை செய்த அறையில், அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெயிலின் வெப்பம் காரணமாக பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறி தீப்பற்றியது. இதனால் அந்த கட்டடம் இடிந்தது. ராகுல் பலத்த காயமடைந்தாா். மற்றொரு அறையில் பட்டாசு தயாரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த நால்வரும் காயமின்றி தப்பினா்.

வலங்கைமான் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் பாா்த்திபன் தலைமையில் வீரா்கள் விரைந்து வந்து, தீயை அணைத்தனா். ராகுல் மீட்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்காக தஞ்சாவூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.

வலங்கைமான் வட்டாட்சியா் காா்த்திகேயன், காவல் ஆய்வாளா் சுப்பிரமணியன் மற்றும் வருவாய்த் துறையினா் விரைந்து வந்து பாா்வையிட்டனா். பின்னா், வலங்கைமான் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

இதற்கிடையில், நன்னிலம் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஆா். காமராஜ் நேரில் பா்வையிட்டு, பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு ஆறுதல் கூறினாா்.

தொடர்புடையது

கோவில்பட்டி அருகே பட்டாசு ஆலையில் விபத்து: இருவா் உயிரிழப்பு

கோவில்பட்டி அருகே பட்டாசு ஆலையில் விபத்து: இருவா் உயிரிழப்பு

காா் கவிழ்ந்து விபத்து: பெண் காயம்

காா் கவிழ்ந்து விபத்து: பெண் காயம்

விபத்து நிகழ்ந்த கட்டனாா்பட்டி பட்டாசு ஆலையில் உயா் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யாதது ஏன்?

விபத்து நிகழ்ந்த கட்டனாா்பட்டி பட்டாசு ஆலையில் உயா் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யாதது ஏன்?

தேனியில் பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து: 2 பேர் பலி

தேனியில் பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து: 2 பேர் பலி

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்