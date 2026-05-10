இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தில் தீ விபத்து

திருவாரூா் அருகே தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இயங்கி வரும் இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தில், சனிக்கிழமை இரவு பூட்டி சென்ற சிறிது நேரத்தில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிய தொடங்கியது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த திருவாரூா் தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் 3 தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலம் தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனா். இந்த விபத்தில் அலுவலக அறைகள் மற்றும் பேட்டரி அறை சேதமடைந்தது. எனினும், இருசக்கர வாகனங்களுக்கு எவ்வித சேதமும் ஏற்படவில்லை. இதுகுறித்து, நகர போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
