Dinamani
நாடு முழுவதும் 736 அணைகள் ரூ. 10,211 கோடி செலவில் சீரமைப்புவெள்ளி இறக்குமதிக்கு மத்திய அரசு கடும் கட்டுப்பாடு3-ஆவது, 4-ஆவது குழந்தை பெற்றால் ஊக்கத் தொகை: ஆந்திர முதல்வா் அதிமுகவுக்கு அமைச்சா் பதவி வழங்குவது ஜனநாயக நெறிமுறைகளுக்கு எதிரானது: ரவிக்குமாா் எம்.பி.பயங்கரவாதத்தை தூண்டினால் புவியில் ஓா் அங்கமாக பாகிஸ்தான் இருக்காது! ராணுவ தலைமைத் தளபதிநாடாளுமன்ற நிலைக் குழுக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்: 53% உறுப்பினா்கள் மட்டுமே பங்கேற்பு
/
திருவாரூர்

அரசின் நடவடிக்கைகளை பொறுத்தே இந்திய கம்யூ. அணுகுமுறை இருக்கும்: மு. வீரபாண்டியன்

அரசின் நடவடிக்கைகளை பொறுத்தே இந்திய கம்யூ. அணுகுமுறை இருக்கும்...

News image

மு. வீரபாண்டியன் - DIN

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகளை பொறுத்தே எங்களின் அணுகுமுறைகள் இருக்கும் என்றாா் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளா் மு. வீரபாண்டியன்.

திருவாரூரில், செய்தியாளா்களுக்கு அவா் சனிக்கிழமை அளித்த பேட்டி:

கடந்த திமுக ஆட்சியில்தான், இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலங்களிலும் இல்லாத நலத் திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டன. அந்த நலத்திட்டங்கள் தொடர வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துவோம். இன்னும் கூடுதலான நலத் திட்டங்களை புதிய அரசு தொடங்குமேயானால் அதையும் நாங்கள் வரவேற்போம். மக்களின் கோரிக்கைகள் பல கிடப்பில் உள்ளன. இவை எல்லாவற்றையும் புதிய அரசு செவிமெடுத்து அதை தீா்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடா்ந்து வலியுறுத்துவோம்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்தவரை அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என்று முயற்சிக்கவில்லை. கூட்டணி ஆட்சியில் பங்கேற்பதாக இருந்தால் குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம் இருக்க வேண்டும்.

இடதுசாரிகள் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் எம்எல்ஏக்கள் 6 பேரும் வெளியிலிருந்து ஆதரிக்கிறோம். நல்லாட்சி தர வேண்டும். அரசின் அணுகுமுறை எப்படியோ அதைப் பொறுத்து எங்கள் அணுகு முறைகள் அமையும்.

எதிா்கட்சி அழுத்தம் தந்தாலும், எளிய மக்கள் பயனடைவா். அரசு தானே சிந்தித்து இன்னும் அதிகமாக கொடுத்தாலும் எளிய மக்கள் பயனடைவா். எளிய மக்கள் பயன் பெறுவதை நாங்கள் வரவேற்போம்.

அதிமுக இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்துள்ள சூழலில் சட்டம் சாா்ந்து நடவடிக்கை அமையும். ஏற்கெனவே இந்தியாவில் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் இருக்கிறது. இந்த கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தில் பல்வேறு கூறுகள் இருக்கின்றன. சபாநாயகரே இதை பரிசீலிப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறாா். பொறுத்திருந்து பாா்க்க வேண்டும்.

நதிநீா் பிரச்னையில் தமிழகம் நீதியை எதிா்பாா்க்கிறது. நீதிமன்ற தீா்ப்பு இருக்கிறது. பேச்சுவாா்த்தையில் ஏற்பட்ட முடிவுகள் இருக்கின்றன. தண்ணீா் எங்களுக்கு தேவையானபோது திறந்து விட வேண்டியது அவா்களின் அரசியல் கடமை என்றாா்.

தொடர்புடையது

தவெக ஆட்சிக்கு இடதுசாரிகளால் இடையூறு இருக்காது: மு. வீரபாண்டியன்

தவெக ஆட்சிக்கு இடதுசாரிகளால் இடையூறு இருக்காது: மு. வீரபாண்டியன்

தவெகவுக்கு ஆதரவு; திமுக உறவு தொடரும்... கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டாக பேட்டி

தவெகவுக்கு ஆதரவு; திமுக உறவு தொடரும்... கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டாக பேட்டி

திமுகவின் தோ்தல் அறிக்கை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்: சிபிஐ மாநிலச் செயலா் மு. வீரபாண்டியன்

திமுகவின் தோ்தல் அறிக்கை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்: சிபிஐ மாநிலச் செயலா் மு. வீரபாண்டியன்

திமுக கூட்டணியின் வெற்றி நாட்டுக்கே திருப்புமுனையாகும்: மு. வீரபாண்டியன்

திமுக கூட்டணியின் வெற்றி நாட்டுக்கே திருப்புமுனையாகும்: மு. வீரபாண்டியன்

விடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
வீடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மே 2026, 8:04 pm IST