Dinamani
பருவநிலை குறித்த ஐ.நா. தீா்மானம்: வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்த இந்தியாநீட் வினாத் தாள் கசிவு: என்டிஏ அதிகாரிகளிடம் நாடாளுமன்றக் குழு விசாரணைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் வாகனக் கடன் வீழ்ச்சி; தங்கக் கடன் எழுச்சி!இந்தியாவில் மின் நுகா்வு புதிய உச்சம்!கரோனாவுக்கு பிறகு வலுவடைந்த தமிழக அவசர சுகாதார அமைப்பு: சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
/
திருவாரூர்

சாலை விபத்தில் காயமடைந்தவா் உயிரிழப்பு

மன்னாா்குடி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது சுமை வாகனம் மோதியதில் காயமடைந்தவா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 7:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மன்னாா்குடி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது சுமை வாகனம் மோதியதில் காயமடைந்தவா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

கோட்டூா் கீழப்பள்ளிசந்தம் சாமியப்பன் மகன் ஜெயராமன் (50), ஆறுமுகம் மகன் சேகா் (65) ஆகிய இருவரும் புதன்கிழமை ஒரே இருசக்கர வாகனத்தில் தாழந்திருவாசல் தா்கா அருகே வந்துகொண்டிருந்தனா். அப்போது, அவ்வழியே, நாலுவேதவதி முருகையன் மகன் சதீஷ்குமாா் (33) ஓட்டிவந்த சுமை வாகனம் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது.

இதில் காயமடைந்த ஜெயராமன், சேகா் ஆகியோா் மன்னாா்குடி அரசு மருத்துமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா். பின்னா், சேகா் மட்டும் தீவிர சிகிச்சைக்காக தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

கோட்டூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, சுமை வாகனம் ஓட்டுநா் சதீஷ்குமாரை கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

வெவ்வேறு சாலை விபத்துகளில் மூவா் உயிரிழப்பு

வெவ்வேறு சாலை விபத்துகளில் மூவா் உயிரிழப்பு

வாகனம் மோதி எச்.ஐ.வி. ஆலோசகா் உயிரிழப்பு

வாகனம் மோதி எச்.ஐ.வி. ஆலோசகா் உயிரிழப்பு

வாகனம் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு

வாகனம் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!