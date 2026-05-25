Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
திருவாரூர்

வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த மன்னாா்குடி எம்எல்ஏ

மன்னாா்குடி எம்எல்ஏ, வாக்காளா்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நன்றி தெரிவித்தாா்.

News image

நீடாமங்கலத்தில் வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து பேசிய மன்னாா்குடி எம்எல்ஏ எஸ். காமராஜ்.

Updated On :25 மே 2026, 12:02 am IST

Syndication

மன்னாா்குடி எம்எல்ஏ, வாக்காளா்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நன்றி தெரிவித்தாா்.

அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில், மன்னாா்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா் எஸ். காமராஜ். இவா், இத்தொகுதிக்கு உள்பட்ட நீடாமங்கலம் பகுதியில் கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் திறந்த வாகனத்தில் நின்று ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தாா்.

அப்போது எஸ். காமராஜ் பேசியது:

நீடாமங்கலம் பகுதி மக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றித் தருவேன். நீடாமங்கலம் மேம்பாலத்தின் எஞ்சிய பணிகளை நிறைவேற்றிட நடவடிக்கை எடுப்பேன். நீடாமங்கலத்தில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டப்படும் என்றாா். முன்னதாக, பொதுமக்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பளித்தனா்.

தொடர்புடையது

கோவில்பட்டி சுற்றுவட்டாரப் பகுதி வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த எம்எல்ஏ

கோவில்பட்டி சுற்றுவட்டாரப் பகுதி வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த எம்எல்ஏ

திருச்செந்தூா் நகராட்சி வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த திமுக எம்எல்ஏ

திருச்செந்தூா் நகராட்சி வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த திமுக எம்எல்ஏ

சிறந்த எதிா்க்கட்சியாக இருப்போம்: முன்னாள் அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி பேச்சு

சிறந்த எதிா்க்கட்சியாக இருப்போம்: முன்னாள் அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி பேச்சு

வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த டி.ஆா்.பி. ராஜா

வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த டி.ஆா்.பி. ராஜா

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin