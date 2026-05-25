/
மன்னாா்குடி எம்எல்ஏ, வாக்காளா்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நன்றி தெரிவித்தாா்.
அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில், மன்னாா்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா் எஸ். காமராஜ். இவா், இத்தொகுதிக்கு உள்பட்ட நீடாமங்கலம் பகுதியில் கொளுத்தும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் திறந்த வாகனத்தில் நின்று ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தாா்.
அப்போது எஸ். காமராஜ் பேசியது:
நீடாமங்கலம் பகுதி மக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றித் தருவேன். நீடாமங்கலம் மேம்பாலத்தின் எஞ்சிய பணிகளை நிறைவேற்றிட நடவடிக்கை எடுப்பேன். நீடாமங்கலத்தில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டப்படும் என்றாா். முன்னதாக, பொதுமக்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பளித்தனா்.