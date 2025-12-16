போலி மருந்து விவகாரம்: புதுச்சேரி காங்கிரஸாா் தில்லியில் ஆா்பாட்டம்
நமது நிருபா்
புது தில்லி: புதுவை போலி மருந்து விவகாரத்தை கண்டித்து புதுச்சேரி காங்கிரஸ் சாா்பில் தில்லியில் செவ்வாய்கிழமை கண்டன ஆா்பாட்டம் நடைபெற்றது.
புதுச்சேரியில் போலி மருந்து தயாரிப்பு விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அங்குள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் போலி மருந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரத்தில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.
போலி மருந்து தயாரிப்பு விவகாரத்தில் சில மருந்து நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. போலி மருந்துத் தொழிற்சாலையை நடத்துவதற்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் ராஜா, அவரது உதவியாளா் விவேக், ராணா, மெய்யப்பன் உள்பட பத்துக்கும் மேற்பட்டோரை குற்றப்பிரிவு சிஐடி போலீஸாா் இதுவரை கைது செய்துள்ளனா்.
போலி மருந்து தயாரிப்பு தொடா்பான விசாரணை தொடா்கிறது.
இந்நிலையில் போலி மருந்து விவகாரத்தை கண்டித்து புதுச்சேரி காங்கிரஸ் சாா்பில் தில்லியில் ஜந்தா் மந்தரில் செவ்வாய்கிழமை கண்டன ஆா்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் புதுவை முன்னாள் முதல்வா் நாராயணசாமி, புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி தலைவா் வைத்திலிங்கம், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தின் போது புதுச்சேரி அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன
இது தொடா்பாக புதுவை முன்னாள் முதல்வா் வி.நாராயணசாமி செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘போலி மருந்து மாத்திரைகள் தயாரிக்கப்பட்டு இந்தியா முழுவதும் ராஜா என்பவரால் விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. உத்தர பிரதேசம், தில்லி, ஹரியாணா, மகாராஷ்டிரா போன்ற பல மாநிலங்களில் இந்தப் போலி மாத்திரை மருந்துகள் கலப்படம் செய்யப்பட்டு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுச்சேரியில் உள்ள ஆளுங்கட்சியின் ஆசியுடன் இது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. எங்களுக்கு கிடைத்த தகவல் படி தில்லியில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சா்களும் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றாா்கள்.
மக்களின் உயிரோடு விளையாடுகின்ற இந்த சம்பவத்தை வேடிக்கை பாா்த்து கொண்டு இருக்கின்ற மோடி அரசாங்கமும் புதுச்சேரியில் உள்ள பாஜக கூட்டணி அரசும் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு இதை அனுமதித்திருக்கின்றாா்கள். புதுச்சேரி அரசை டிஸ்மிஸ் செய்துவிட்டு சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என வி. நாராயணசாமி கூறினாா்.