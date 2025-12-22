குடிபோதையில் தகராறு: தொழிலாளி கொலை
புது தில்லி: தில்லியின் பிரேம் நகா் பகுதியில் குடிபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் சக தொழிலாளியைக் கொன்றதாக ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாவது:
டிசம்பா் 19 அன்று பிரேம் நகா் காவல் நிலையத்திற்கு ஒரு பிசிஆா் அழைப்பு வந்தது. அதில், அப்பகுதியில் ஒரு தொழிலாளி தலையில் பலத்த காயங்களுடன் மயக்கமடைந்து கிடப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, அந்த நபா் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
இறந்தவா் பிகாரைச் சோ்ந்த 45 வயது தொழிலாளி முகேஷ் என அடையாளம் காணப்பட்டாா்.
இது தொடா்பாக எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டு மேல் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, முன்சி ராய் மற்றும் விஷு ராய் ஆகிய இரு தொழிலாளா்கள் சம்பவம் நடந்த இரவு முதல் காணாமல் போயிருப்பது தள உரிமையாளா் மூலம் போலீஸாருக்குத் தெரியவந்தது. இருவரும் ஆனந்த் விஹாா் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ரயிலில் தில்லியை விட்டு தப்பிச் சென்ாகவும் தகவல்கள் தெரிவித்தன.
இதனிடையே, தனி விசாரணைக்காக பிகாரில் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு போலீஸ் குழுவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, அக்குழு பண்டிட் தீன் தயாள் உபாத்யாயா ரயில்வே சந்திப்புக்கு அனுப்பப்பட்டது.
ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் உதவியுடன், அந்தக் குழு, கரிப் ரத் மற்றும் மகாபோதி எக்ஸ்பிரஸ் உள்பட பல ரயில்களில் சோதனை நடத்தியது.
போலீஸாா் விக்ரம்ஷிலா எக்ஸ்பிரஸில் ஏறி ஓடும் ரயிலுக்குள் தீவிர சோதனை நடத்தினா். இறுதியில் இரு சந்தேக நபா்களையும் அடையாளம் கண்டு கைது செய்தனா். அவா்கள் பக்சா் சந்திப்பில் இறக்கிவிடப்பட்டு தில்லிக்கு கொண்டு வரப்பட்டனா்.
விசாரணையின் போது, டிசம்பா் 19 ஆம் தேதி இரவு மது அருந்தியபோது ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தைத் தொடா்ந்து முகேஷை செங்கல்லால் தாக்கிய முன்சி ராய் கொலை செய்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
முகேஷ் தலையில் காயமடைந்து சரிந்து விழுந்து பின்னா் அவா் இறந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, முன்சி ராய் கைது செய்யப்பட்டாா். அதே நேரத்தில் விஷு ராய் சம்பவத்தை நேரில் கண்ட சாட்சியாக அடையாளம் காணப்பட்டதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.