ரூ.4.3 கோடி மதிப்புள்ள காலாவதியான உணவுப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 7 போ் கைது

ரூ.4.3 கோடி மதிப்புள்ள காலாவதியான உணவுப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 7 போ் கைது
காலாவதியான உணவுப் பொருள்களை சட்டவிரோதமாக இறக்குமதி செய்து இந்தியா முழுவதும் மறுவிற்பனை செய்து வந்த மோசடி கும்பல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 7 போ் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறை துணை ஆணையா் (குற்றப் பிரிவு) ஹா்ஷ் இந்தோரா கூறியதாவது: சதா் பஜாா் மொத்த சந்தைப் பகுதியில் உள்ள பஹாரி தீரஜ் மற்றும் ஃபைஸ் கஞ்ச் ஆகிய இடங்களில் நடந்த சோதனைகளுக்குப் பிறகு, இதற்கு மூளையாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஏழு போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைப்பற்றப்பட்ட பொருள்களில் அதிக அளவு காலாவதியான உணவு மற்றும் பானங்கள், குழந்தை உணவு மற்றும் நுகா்பொருள்கள் அடங்கும். அவை சில்லறை விற்பனைச் சங்கிலிகள், ஷாப்பிங் மால்கள் மற்றும் மின் வணிக தளங்கள் மூலம் விற்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது கடுமையான பொது சுகாதார ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த மோசடியில் அவா்கள் மும்பையைச் சோ்ந்த மொத்த விற்பனை முகவா்கள் மூலம், காலாவதியான சா்வதேச பிராண்டட் உணவுப் பொருள்களை மிகக் குறைந்த விலையில் பெற்று வந்தது தெரிய வந்துள்ளது. அவா்கள் இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா மற்றும் துபாய் போன்ற நாடுகளிலிருந்து சரக்குகளை வாங்கினா்.
இந்த சரக்குகள் இந்தியாவை அடைந்த நேரத்தில், பெரும்பாலான பொருள்கள் ஏற்கெனவே காலாவதியாகிவிட்டன அல்லது மனித நுகா்வுக்கு தகுதியற்றவையாக இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
சட்டப்படி அவற்றை அழிப்பதற்குப் பதிலாக, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் உற்பத்தி மற்றும் காலாவதி தேதிகளை மாற்றியமைத்தல், லேபிள்கள் மற்றும் தயாரிப்புத் தகவல்களை மாற்றியமைத்தல், போலி பாா்கோடுகள், தொகுதி எண்கள் மற்றும் எம்ஆா்பி-களை பொருத்துதல் மற்றும் புதிய தோற்றமுடைய ரேப்பா்களில் அவற்றை மீண்டும் பேக்கேஜ் செய்தல் மூலம் தயாரிப்புகளை மாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது.
வளாகத்திலிருந்து முழுமையான அச்சிடுதல், சீல் செய்தல் மற்றும் தேதி மாற்றும் இயந்திரங்கள் மீட்கப்பட்டதன் மூலம், முழுமையான சட்டவிரோத கலப்படம் மற்றும் மறு பேக்கிங் அலகு இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
சோதனைகளின் போது தில்லி அரசின் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டனா். நடைமுறைப்படி மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. அந்தப் பொருள்கள் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் குடோன் உரிமையாளரான அடல் ஜெய்ஸ்வால் (54), மற்றும் ஷிவ் குமாா் (40), பிஷ்வஜித் தாரா (25), வினோத் (43), அருண் குமாா் (30), விஜய் காந்த் (50), மற்றும் ஷமிம் (30) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் போது, 43,762 கிலோ உணவுப் பொருள்களையும் 14,665 லிட்டா் பானங்களையும் போலீஸ் குழு மீட்டது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சரக்கில் பிஸ்கட் மற்றும் பேக்கரி பொருள்கள், பானங்கள், பல சாஸ்கள் மற்றும் காண்டிமென்ட்கள், சாக்லேட்டுகள், மிட்டாய்கள், மளிகைக் கிணற்றின் சுவையான உணவுகள், ஐக்ஸ்டெம்ஸ் போன்றவை அடங்கும்.
கையடக்க இங்க்ஜெட் அச்சுப்பொறிகள், தோட்டாக்கள், எஃகு தகடுகள், டேப்பிங் மற்றும் சீலிங் இயந்திரங்கள், ரசாயனங்கள், பசை துப்பாக்கிகள் மற்றும் போலி லேபிள்களின் ரோல்கள் மற்றும் பாா்கோடு ஸ்டிக்கா்கள் உள்ளிட்ட போலி மற்றும் மறு பேக்கேஜிங்கிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஏராளமான உபகரணங்களையும் குழுக்கள் பறிமுதல் செய்தன. இது தொடா்பாக மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.