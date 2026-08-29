விசா மீறலுக்காக 4 வங்கதேசத்தவா்கள் கைது
இந்தியாவில் விசா காலத்துக்கு மேல் அதிகமாக தங்கியிருந்ததாகக் கூறி 4 வங்கேசத்தினவரை தில்லி காவல்துறை தடுப்பு காவலில் வைத்துள்ளது.
கைது - பிரதிப் படம்
நமது நிருபா்
இந்தியாவில் விசா காலத்துக்கு மேல் அதிகமாக தங்கியிருந்ததாகக் கூறி 4 வங்கேசத்தினவரை தில்லி காவல்துறை தடுப்பு காவலில் வைத்துள்ளது. மேலும், இந்த மாதம் நடந்து வரும் விசா சரிபாா்ப்பு இயக்கத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள மொத்த வெளிநாட்டினரின் எண்ணிக்கை 35 ஆக உள்ளது என்று ஒரு அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த மாதத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள 35 வங்கதேசத்தினவரில் 31 போ் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனா், அதே நேரத்தில் 4 புதிய கைதிகள் மீது நாடு கடத்தல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. விசா நிபந்தனைகளை மீறிய வெளிநாட்டினரை அடையாளம் கண்டு டெல்லியில் தங்கியிருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஆபரேஷன் விஸ்டா 1.0 என்ற சிறப்பு விசா நிலை சரிபாா்ப்பு இயக்கத்தின் போது இந்த 4 பேரும் கைது செய்யப்பட்டனா். மத்திய தில்லியின் பஹா்கஞ்சில் உள்ள நபி கரீம் பகுதியில் உள்ள ஹோட்டல்கள் மற்றும் விருந்தினா் இல்லங்களில் போலீஸ் குழு சோதனை நடத்தியது, அராக்ஷான் சாலையில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு வங்கதேச நாட்டவரும், ராம் நகரில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் 3 பேரும் இருந்தனா்.
ஜோஹருல் இஸ்லாம் (41), காசி முகமது நயீமுா் ரஹ்மான் (25), முகமது முஹித் உதின் (34) மற்றும் மஹிம் (21) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்
அவா்களின் பாஸ்போா்ட், விசாக்கள் மற்றும் பிற பயண ஆவணங்கள் சரிபாா்க்கப்பட்டன. 4 பேரும் இரட்டை நுழைவு விசாக்களில் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்ததாக போலீசாா் கண்டறிந்தனா், இது ஒரு வருகைக்கு அதிகபட்சம் 15 நாள்கள் தங்க அனுமதித்தது. இருப்பினும், அவா்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திற்கு அப்பால் இந்தியாவில் தங்கியிருந்தனா், இதனால் அந்தந்த விசாக்களின் நிபந்தனைகளை மீறியுள்ளனா்.
பின்னா் நால்வரும் வெளிநாட்டினா் பிராந்திய பதிவு அலுவலகத்தில் (எஃப். ஆா். ஆா். ஓ) ஆஜா்படுத்தப்பட்டனா், அவா்கள் சராய் ரோஹில்லா தடுப்பு மையத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று தடை உத்தரவுகளை பிறப்பித்தனா். அவா்கள் தடுப்பு மையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நாடு கடத்தல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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