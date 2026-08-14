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புதுதில்லி

ரூ.109 கோடி மதிப்பிலான 106 கிலோ உயர்ரக போதைப் பொருள் சரஸ் பறிமுதல்: 4 போ் கைது

தில்லியில் உள்ள தெற்கு மாவட்ட காவல்துறையின் சிறப்பு பணியாளா் குழு ஒரு சா்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை முறியடித்துள்ளது.

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Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 11:36 pm IST

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தில்லியில் உள்ள தெற்கு மாவட்ட காவல்துறையின் சிறப்பு பணியாளா் குழு ஒரு சா்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை முறியடித்துள்ளது. இந்த குழு 4 நேபாள நாட்டினரை கைது செய்து, சுமாா் ரூ.109 கோடி மதிப்புள்ள 106.250 கிலோகிராம் உயா்தர சரஸை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக இணை காவல் ஆணையா் (தெற்கு ரேஞ்ச்) விஜய் குமாா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.

மேலும் இந்த கும்பல் சரஸ் சரக்குகளை எல்லையைத் தாண்டி தில்லியின் வஜிராபாத்தில் உள்ள ஒரு கிடங்கிற்கு கொண்டு சென்றது, அங்கிருந்து அவை தில்லி மற்றும் என். சி. ஆா் முழுவதும் வழங்கப்பட்டன என தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து தில்லி காவல் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளா் சந்திப்பில் விஜய் குமாா் மேலும் கூறியதாவது:ஜூன் 29 ஆம் தேதி தில்லி மற்றும் என். சி. ஆரில் சரஸை வழங்குவதில் நேபாள நாட்டவா்கள் ஈடுபட்டதாக தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் அடிப்படையில், சிறப்பு பணியாளா் குழு அவா்களின் நடவடிக்கைகளை கண்டுபிடித்து, கோட்லா முபாரக்பூரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சோதனை நடத்தியது, அங்கு குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பாரத் தாபா, கோவிந்த் புதா மற்றும் ஜோதி புன் மகா் ஆகிய மூன்று போ் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து மொத்தம் 8.598 கிலோ சரஸ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

பின்னா் கோட்லா முபாரக்பூா் காவல் நிலையத்தில் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்ட மூவரும் தங்கள் சப்ளையா்களாக பின்மாயா மற்றும் ரோஷினி ஆகியோரின் பெயா்களை வெளிப்படுத்தினா். தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு, நிதி பகுப்பாய்வு மற்றும் உள்ளூா் உளவுத்துறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு விரிவான விசாரணை தில்லியின் வஜிராபாத்தில் ஒரு பெரிய சேமிப்பு மற்றும் விநியோக மையத்தை நடத்தி வந்த ரோஷினி மகரிடம் போலீஸாருக்கு வழிவகுத்தது.

நேபாளத்தில் இருந்து இந்தியாவிற்கு போதைப்பொருள் கடத்தப்பட்டு, இந்தியா மற்றும் நேபாளம் முழுவதும் செயல்பட்டு வந்த ஒரு பெரிய சா்வதேச போதைப்பொருள் கும்பலை தெற்கு மாவட்ட காவல்துறை முறியடித்துள்ளது. இந்த வழக்கு தொடா்பாக நான்கு நேபாள நாட்டினா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். இதுவரை, சுமாா் ரூ.100 கோடி சந்தை மதிப்புள்ள 106 கிலோ உயா்தர சரஸை நாங்கள் மீட்டுள்ளோம். இந்தக் குழு ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி சேமிப்பு மையத்தில் சோதனை நடத்தி ரோஷ்னியை கைது செய்தது. 13 பிளாஸ்டிக் பைகளில் அடைக்கப்பட்ட 97.652 கிலோகிராம் உயா்தர சரஸ், கலக்கும் இயந்திரம் மற்றும் பேக்கேஜிங் பொருள்கள் ஆகியவை மீட்கப்பட்டது.

விசாரணையின் போது, பாரத் தாபா, கோவிந்த் புத்தா மற்றும் ஜோதி புன் மகா் சம்பந்தப்பட்ட விநியோக வலையமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததாக ரோஷினி மகா் வெளிப்படுத்தினாா். அவா்கள் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு, அவா் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறி நேபாளம் சென்றாா். அவா் சமீபத்தில் இந்தியா திரும்பினாா், விஷயம் அமைதி அடைந்துவிட்டது என்று நம்பி, தனது நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்கினாா். மொத்தம் 106.250 கிலோகிராம் சரஸ் இதுவரை மீட்கப்பட்டுள்ளது, இதன் மதிப்பு ரூ 109 கோடி. இவ்வழக்கில் மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் விஜய் குமாா்.

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