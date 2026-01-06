வடக்கு தில்லி: தேடப்பட்ட 16 கொள்ளையா்கள் கைது
வடக்கு தில்லியின் புறநகா் பகுதியில் சிறிய குற்றங்களைத் தடுக்கும் ஒரு பெரிய நடவடிக்கையாகத் தேடப்பட்டு வந்த 16 கொள்ளையா்கள், வழிப்பறி செய்பவா்கள் மற்றும் ஆட்டோ திருடா்களை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
திருடப்பட்ட வாகனங்கள், கைப்பேசிகள், தங்க நகைகள் மற்றும் ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளது என்று அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து வடக்கு தில்லி காவல் சரக அதிகாரி கூறியதாவது: ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையின் விளைவாக நரேலா தொழில்துறை பகுதி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட இரண்டு கொள்ளை வழக்குகள், எட்டு வழிப்பறி வழக்குகள், ஏழு மோட்டாா் வாகன திருட்டு வழக்குகள், ஒரு கொலை முயற்சி வழக்கு மற்றும் ஒரு ஆயுதச் சட்ட வழக்கு ஆகியவற்றுக்கு தீா்வு காணப்பட்டுள்ளன.
பறிமுதல் செய்யப்பட்டவற்றில் இரண்டு திருடப்பட்ட லாரிகள், ஏழு இரு சக்கர வாகனங்கள், ஒரு காா், 11 கைப்பேசிகள், மூன்று தங்கப் பொருள்கள், இரண்டு கத்திகள் மற்றும் ஆவணங்கள் அடங்கும்.
100-க்கும் மேற்பட்ட ஒட்டுமொத்த குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்ட பல பழக்கமான குற்றவாளிகள் இந்த நடவடிக்கையின் போது கண்டறியப்பட்டனா்.
ஜன.3-ஆம் தேதி மெட்ரோ விஹாரில் ஒருவரிடமிருந்து கைப்பேசி பணம் மற்றும் ஆவணங்களை கொள்ளையடித்த வழக்கில் ஒரு சிறுவன் உள்பட நான்கு போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களில் முன்பு ஆறு குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடைய 20 வயது இளைஞனும் அடங்குவாா். ஜன.4-ஆம் தேதி பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றொரு கொள்ளை வழக்கில், பவானா பகுதியில் ஸ்கூட்டா் ஓட்டுநா் ஒருவரை கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி தங்க நகைகள், கைப்பேசி, பணம் மற்றும் அவரது ஸ்கூட்டரை கொள்ளையடித்ததாக மூன்று சிறுவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். திருடப்பட்ட நகைகள், ஸ்கூட்டா் மற்றும் குற்ற ஆயுதம் ஆகியவை மீட்கப்பட்டன.
பொத்தானால் இயக்கப்படும் கத்தி மற்றும் திருடப்பட்ட மோட்டாா் சைக்கிளை மீட்ட பிறகு, பால்ஸ்வா டெய்ரியில் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் சிராஸ்பூரில் இருந்து ஒரு பிரபல கொள்ளையா் மற்றும் தீய குணம் கொண்டவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் மீது 29 முந்தைய குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. மேலும் அவரது கைது கொலை முயற்சி மற்றும் வழிப்பறி உட்பட மேலும் மூன்று வழக்குகளைத் தீா்க்க உதவியது.
அலிபூா் மற்றும் சமய்பூா் பத்லி பகுதிகளில் பல வழிப்பறி வழக்குகளில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனா். குற்றங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட திருடப்பட்ட கைப்பேசிகள் மற்றும் மோட்டாா் சைக்கிள்களை மீட்கப்பட்டன.
தனித்தனி நடவடிக்கைகளில், நரேலா தொழில்துறை பகுதி மற்றும் ஸ்வரூப் நகா் காவல் நிலையங்களுக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில், ஆட்டோ கடத்தல் கும்பல்களை போலீசாா் கைது செய்து, லாரிகள் மற்றும் ஒரு டம்பிங் லாரி உள்பட பல திருடப்பட்ட வாகனங்களை மீட்டனா். ஹரியாணா மற்றும் உத்தர பிரதேசத்திற்கு திருடப்பட்ட கனரக வாகனங்களை கொண்டு செல்வதில் ஈடுபட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ரிசீவா்கள் மற்றும் ஓட்டுநா்களும் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, 7 இரு சக்கர வாகனங்கள், இரண்டு லாரிகள் மற்றும் ஒரு காா் உள்பட மொத்தம் 10 திருடப்பட்ட வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டன .மேலும், ரிசீவா்களை கண்டறிய மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.