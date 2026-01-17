‘டிஜிட்டல் கைது’ மோசடியில் வயதான தம்பதி ரூ.14.85 லட்சம் இழந்த வழக்கில் இருவா் கைது...

தெற்கு தில்லியில் நடந்த ‘டிஜிட்டல் கைது‘ மோசடியில் வயதான தம்பதியிடமிருந்து ரூ.14.85 கோடி மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் இரண்டு போ் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து தெற்கு தில்லி காவல் சரக அதிகாரி கூறியதாவது: குஜராத்தைச் சோ்ந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட திவ்யாங் படேல் (28) மற்றும் கிருதிக் ஷிடோல் (26) ஆகியோா் வியாழக்கிழமை வதோதராவில் கைது செய்யப்பட்டு தில்லிக்கு போக்குவரத்து காவலில் கொண்டு வரப்பட்டனா். பின்னா், தில்லி நீதிமன்றம் குற்றம்சாட்டப்பட்ட இரண்டு பேரையும் மேலும் விசாரணைக்காக இரண்டு நாள்கள் போலீஸ் காவலில் எடுக்கப்பட்டனா்.
இந்த வழக்கு சைபா் மோசடி தொடா்பானது. இதில் கிரேட்டா் கைலாஷ் பேஸ் 1-இல் வசிக்கும் ஒரு வயதான தம்பதியை குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களால் ‘டிஜிட்டல் கைது’ என்று அழைக்கப்படுபவரின் கீழ் வைத்து பல நாள்கள் பெரிய தொகையை மாற்றும்படி வற்புறுத்தப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் 29-ஆம் தேதி, திவ்யாங் படேல் நடத்தும் ஒரு தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்கிற்கு ரூ. 14.85 கோடியில் சுமாா் ரூ.4 கோடி மாற்றப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னா், அவா்கள் கண்டறிதலைத் தவிா்ப்பதற்காக சிறிய பரிவா்த்தனைகளில் பல வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்றியுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மேலும் ஆய்வு செய்ததில், அந்த தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனம் கற்பனையானது என்றும், உண்மையான தொண்டு நடவடிக்கை எதுவும் இல்லை என்றும் தெரியவந்தது. மோசடி செய்பவா்கள் கமிஷனுக்காக தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கைப் பயன்படுத்த படேல் அனுமதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மற்றொரு குற்றம் சாட்டப்பட்ட கிருதிக் ஷிடோல், இடைத்தரகராக செயல்பட்டு, படேலுக்கும் நெட்வொா்க்கின் பிற உறுப்பினா்களுக்கும் இடையே தொடா்பை ஏற்படுத்த உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் போலி அழைப்புகள், இணைய வங்கி தளங்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி நிதியைக் கட்டுப்படுத்தவும், வழிநடத்தவும், திசைதிருப்பவும் பயன்படுத்தியதாக புலனாய்வாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
குற்றத்தின் மூலம் கிடைத்த வருமானம் பல மாநிலங்களில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டதாக பணத் தடயத்தில் தெரியவந்துள்ளது.
கும்பலின் மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காணவும், மீதமுள்ள நிதியைக் கண்டறியவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.