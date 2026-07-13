சமூகத்தை மேம்படுத்த தனது வாழ்நாளை அா்ப்பணித்தவா் என சுதந்திர போராட்ட வீரா், சமூக சீா்திருத்தவாதி மற்றும் நாயா் சேவை சங்க (என்எஸ்எஸ்) நிறுவனா் மன்னத்து பத்மநாபனுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை புகழாரம் சூட்டினாா்.
புது தில்லியில் மன்னத்து பத்மநாபன் சிலை மற்றும் நினைவு மண்டபத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்து அவா் மேலும் பேசியதாவது: சமூக மறுமலா்ச்சியின் உண்மையான தலைவரான மன்னத்து பத்மநாபனின் தொலைநோக்குத் திட்டங்கள் ஜாதிகளைக் கடந்தது. ஒவ்வொரு மனிதனும் சமத்துவம் மற்றும் கண்ணியத்துடன் நடத்தப்பட்டு சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை அவரது நோக்கம். உண்மை, நீதி, கருணை மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளா்ச்சியே சமூகத்தை வழிநடத்தும் கொள்கைகள் என்பதை அவரது அளப்பரிய பணிகள் உணா்த்துகின்றன.
கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூக நிறுவனங்களை ஏற்படுத்த சாதாரண மக்களிடம் இருந்து கிடைத்த சிறு பங்களிப்புகளுக்கும் அவா் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்தாா். அதுவே ஒரு தலைமுறையின் சீா்திருத்தத்துக்கு வித்திட்டது. சமூகத்தை மேம்படுத்த தனது வாழ்நாளை அா்ப்பணித்த மன்னத்து பத்மநாபனின் பணிகள் கேரளத்தை கடந்து இந்தியா முழுவதும் விரிவடைந்துள்ளது.
தில்லி என்எஸ்எஸ் அமைப்புக்கு பாராட்டு: கல்வி மற்றும் சமூக சேவையை ஊக்குவிக்கும் அதேவேளையில் களரிப்பயற்று, கதகளி, மோகினியாட்டம் என கேரளத்தின் பாரம்பரிய கலைகளைப் பாதுகாத்து வரும் தில்லி தேசிய சேவைத் திட்டம் (என்எஸ்எஸ்) அமைப்புக்குப் பாராட்டுகள் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக மன்னத்து பத்மநாபன் நினைவு மண்டபத்தில் மத்திய பெட்ரோலிய மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாயின் பெயரில் மரம் நடுவோம் முன்னெடுப்பின்கீழ் ஒரு மரக்கன்றை சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நட்டுவைத்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய பெட்ரோலிய மற்றும் இயற்கை எரிவாயு மற்றும் சுற்றுலாத் துறை இணையமைச்சா் சுரேஷ் கோபி, தில்லி என்எஸ்எஸ் தலைவா் எம்.கே.ஜி.பிள்ளை உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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