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புதுதில்லி

தில்லி வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தத்தில் முறைகேடு ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு

தில்லியில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்காளா் பட்டியலின் ’சிறப்பு தீவிர திருத்த’ பணிகளில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி வெள்ளிக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, ஏழை, எளிய மக்கள் மற்றும் புலம்பெயா்ந்த சமூகங்களைச் சோ்ந்த தகுதியான வாக்காளா்கள் திருத்தப் பணியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்படுவதாக அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

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சௌரப் பரத்வாஜ் - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 6:36 am IST

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நமது நிருபா்

தில்லியில் தற்போது நடைபெற்று வரும் வாக்காளா் பட்டியலின் ’சிறப்பு தீவிர திருத்த’ பணிகளில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி வெள்ளிக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, ஏழை, எளிய மக்கள் மற்றும் புலம்பெயா்ந்த சமூகங்களைச் சோ்ந்த தகுதியான வாக்காளா்கள் திருத்தப் பணியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்படுவதாக அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களுடன் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவா் சௌரப் பரத்வாஜ் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது: சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிக்கு முந்தைய சரிபாா்ப்பின்போது சுமாா் 14 லட்சம் வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனா். அவா்களால் தற்போதைய திருத்தப் பணி பட்டியலில் இடம்பெற விண்ணப்பிக்க இயலவில்லை.

அதிகாரபூா்வ பதிவுகளில் விண்ணப்பப் படிவங்கள் முழுமையாக விநியோகிக்கப்பட்டதாகக் காட்டப்பட்டாலும், குறைந்த வருவாய் கொண்ட பல குடியிருப்புப் பகுதிகளில் அவை விநியோகிக்கப்படவில்லை.

குடிசைப் பகுதிகள் இடிக்கப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளா்கள் மற்றும் அரசு வழங்கிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டவா்களுக்குக் கூட, வாக்குச்சாவடி நிலை அதிகாரிகள் (பிஎல்ஓக்கள்) விண்ணப்பப் படிவங்களை வழங்கவில்லை. தகுதியுள்ள அனைத்து வாக்காளா்களும் இந்தத் திருத்தச் செயல்பாட்டில் சோ்க்கப்படுவதைத் தோ்தல் ஆணையம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றாா் செளரவ் பரத்வாஜ்.

புராரி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சஞ்சீவ் ஜா கூறுகையில், ‘புலம்பெயா்ந்த வாக்காளா்கள் இந்தத் திருத்தப் பணியால் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். முந்தைய சரிபாா்ப்புப் பணியின் போது ‘இல்லை‘ அல்லது ‘இடம் மாறிவிட்டனா்‘ எனக் குறிக்கப்பட்டவா்களுக்கு விண்ணப்பப் படிவங்கள் கிடைக்கவில்லை. இதனால் தற்போது நடைபெறும் வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தத்தில் அவா்கள் பங்கேற்பது தடுக்கப்படுகிறது’ என்றாா்.

‘தில்லி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களித்த பல குடியிருப்பாளா்களின் பெயா்கள், பின்னா் வாக்காளா் பட்டியலிலிருந்து விடுபட்டிருப்பதாக கோண்ட்லி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் குல்தீப் குமாா் குற்றஞ்சாட்டினாா். சில பகுதிகளில் வீடு வீடாகச் சென்று விண்ணப்பப் படிவங்கள் விநியோகிக்கப்படவில்லை’ என்றும் அவா் கூறினாா்.

தில்லியில் உள்ள 1.45 கோடி வாக்காளா்களில் 99.5 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணியின் கீழ் விண்ணப்பப் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று அண்மையில் தில்லி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் அதிகாரபூா்வமாக அறிவித்தது. மேலும், பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களை எண்மமயமாக்கும் பணி 18 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது என்றும் கூறப்பட்டது.

இதற்கிடையே, சிறப்பு தீவிர திருத்த கால அட்டவணையைத் தோ்தல் ஆணையம் நீட்டித்துள்ளது. அதன்படி, வாக்குச்சாவடி நிலை அதிகாரிகளின் வீடு வீடான கணக்கெடுப்புப் பணி ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதிவரை தொடரும். வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் அக்டோபா் 19ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.

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