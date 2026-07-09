சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்காக 80 சதவீத வாக்காளா் சரிபாா்ப்புப் படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக கா்நாடக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி வி. அன்புக்குமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து பெங்களூரில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
தோ்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி ஜூன் 30ஆம் தேதி முதல் கா்நாடகத்தில் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ஜூலை 29ஆம் தேதி வரை நீடிக்கவிருக்கும் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்காக 80 சதவீத வாக்காளா் சரிபாா்ப்புப் படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
சித்ரதுா்கா மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 98.95 சதவீத வீடுகளுக்கு சரிபாா்ப்புப் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வாக்காளா் சரிபாா்ப்புப் படிவங்களை விநியோகிக்கும் பணி வியாழக்கிழமையுடன் முடிவடையும். வாக்காளா் சரிபாா்ப்புப் படிவங்களை உரிய நேரத்தில் வாக்காளா்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நகா்ப்புறப் பகுதிகளில் மட்டும் கொஞ்சம் தொய்வாக சரிபாா்ப்புப் படிவ விநியோகம் நடைபெற்று வருகிறது. விநியோகப் பணியை விரைவுபடுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. வாக்காளா்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட சரிபாா்ப்புப் படிவங்களை கணினியில் தரவேற்றம் செய்யும் பணியும் தொடங்கி, நடைபெற்றுவருகிறது.
இதுவரை 10 சதவீத படிவங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதாவது 56 லட்சம் வாக்காளா்களின் சரிபாா்ப்புப் படிவங்கள் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்காக அரசியல் கட்சிகள் சாா்பில் 1,24,018 வாக்குச்சாவடி அளவிலான முகவா்களை நியமித்துள்ளன.
வாக்காளா்களிடம் அளிக்கப்படாத சரிபாா்ப்புப் படிவங்களை உரிய காரணங்களுடன் அரசியல் கட்சிகளின் முகவா்களிடம் அளிக்கவிருக்கிறோம். வீடுவீடாக சென்று சரிபாா்ப்புப் படிவங்களை வாக்குச்சாவடி அளவிலான அதிகாரிகள் அளிக்கவில்லை என்றும், மாறாக, சமுதாயக்கூடங்கள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் மொத்தமாக அளிக்கப்பட்டதாக ஜூலை 1ஆம் தேதி புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக தோ்தல் ஆணையத்துக்கு அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது தொடா்பாக மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரிகளுக்கு உரிய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. வீடுவீடாக சென்று வாக்காளா்களிடம் நேரில் படிவங்களை அளிக்குமாறு வாக்குச்சாவடி அளவிலான அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஏதாவது புகாா்கள் பெறப்பட்டால், அதை விசாரிப்போம்.
புகாா்கள் தொடா்பாக தோ்தல் ஆணையத்துக்கு அறிக்கைகள் அளிக்கப்படும். தோ்தல் ஆணைய உத்தரவின்படி, எவ்வித விதிமீறல்களுக்கும் வாய்ப்பளிக்காமல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.
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