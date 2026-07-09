காங்கிரஸ் மீது தலைமை தோ்தல் அதிகாரியிடம் பாஜக புகாா்

கா்நாடகத்தில் நடைபெறும் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி குறித்து பொய்யான செய்திகளை காங்கிரஸ் பரப்பி வருவதாக கா்நாடக தலைமை தோ்தல் அதிகாரியிடம் பாஜக புகாா் அளித்துள்ளது.
பெங்களூரில் புதன்கிழமை கா்நாடக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி வி. அன்புக்குமாரைச் சந்தித்து பாஜக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் எஸ். தத்தாத்ரி, சட்டப் பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளா் வசந்த்குமாா் உள்ளிட்டோா் அளித்த மனுவில், ‘கா்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியினா் பொதுமக்களிடம் நேரடியாக அளித்து வரும் துண்டறிக்கைகள், சமூக வலைதளங்களில், பாஜகவின் தூண்டுதலின்பேரில்தான் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி கா்நாடகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு மாறாக, தோ்தல் அதிகாரிகள் அரசமைப்புச் சட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றி வருகிறாா்கள். பாஜகவோடு கூட்டுசோ்ந்து வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து பல பெயா்களை தோ்தல் ஆணையம் நீக்கிவிட்டதாகவும் காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி நோ்மையாக நடைபெற்றுவருவதை புறந்தள்ளிவிட்டு, அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி செயல்பட்டுவரும் தோ்தல் ஆணையத்தின் மீது காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் வாக்காளா்களின் உரிமையை காங்கிரஸ் கட்சியால் மட்டுமே காக்க முடியும் என்று அந்த துண்டறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது, தோ்தல் ஆணையத்தை நேரடியாக குற்றம்சாட்டுவதாகும்.
இதுபோன்ற பொய்யான செய்திகளை பரப்பி வரும் காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் அதன் தொண்டா்களின் மீது தகுந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்’ என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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